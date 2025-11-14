«Ваш талант делает республику сильной»: Песошин наградил отличившихся татарстанцев

Алексей Песошин

Фото: пресс-служба правительства РТ

Вручение государственных наград России и Татарстана отличившимся жителям республики прошло сегодня в Казанском Кремле. Награды татарстанцам вручил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Приветствуя участников мероприятия, Песошин отметил, что, несмотря на все вызовы и внешнее давление на страну, Татарстан занимает лидирующие места по экономическим показателям среди регионов России.

Песошин подчеркнул, что валовой региональный продукт Татарстана по итогам прошлого года составил 4,3 трлн рублей, а промпроизводство выросло на 1,6%. Он также отметил, что республика по объемам промышленного производства занимает четвертое место в России и первое в ПФО.

Он добавил, что экономические успехи позволяют развивать в республике инфраструктурные проекты, направленные на повышение качества жизни граждан Татарстана.

Так, за последние пять лет в республике построено и капитально отремонтировано свыше 22 тыс. социальных объектов, а также введено более 15 млн квадратных метров жилья. И подобные примеры есть во всех отраслях: от дорожного строительства до культурных объектов.

Премьер-министр напомнил, что 2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

«Сегодня здесь присутствуют люди, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в успешное выполнение всех планов. Именно ваш талант и трудолюбие делают нашу республику сильной и процветающей», – заключил Песошин.

Всего награды получили 53 жителя Татарстана. При этом 10 из них удостоились наград Российской Федерации, а оставшиеся 43 – наград Республики Татарстан.