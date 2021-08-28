«Ваш талант делает регион сильным и процветающим»: Минниханов вручил госнаграды в Кремле

Государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан вручил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в честь Дня республики на Пушечном дворе Казанского Кремля.

«Символично, что церемония награждения отличившихся граждан России и Татарстана проходит накануне Дня республики. Сегодня Татарстан — один из признанных лидеров в Российской Федерации. Мы уверенно занимаем передовые позиции в промпроизводстве, по вводу жилья, инвестициям, в сельском хозяйстве, цифровизации. Регион реализует нацпроекты и масштабные республиканские программы, которые значительно повышают качество жизни людей. Благодаря энергии людей, находящихся в этом зале, воплощаются в жизнь самые смелые идеи в различных сферах: экономике, медицине, науке, образовании, культуре», — сказал Президент РТ на церемонии награждения.

На торжественной церемонии в Казанском Кремле собрались представители самых разных отраслей. Рустам Минниханов отметил вклад каждого человека, присутствующего в зале.

«Выражаю свою признательность всем людям труда, которые сегодня собрались. Именно в работе заводчан, нефтяников, строителей, инженеров, тружеников сельского хозяйства, врачей и педагогов залог процветания республики. Вами гордится наша республика. Ваш талант делает республику сильной и процветающей», — отметил Президент РТ.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любовь Авдонина была награждена орденом Пирогова.

«Это не только моя награда, это награда всего нашего управления. Мы все трудимся в непростых условиях и будем так же трудиться дальше. У нас очень слаженная команда, в последние два года все работали, несмотря на выходные, несмотря на близких, детей и престарелых родителей. Все отдавали себя единому делу — борьбе со страшной инфекцией, чтобы наши жители были здоровы и жили в благополучных условиях», — сказала Авдонина в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Ордена почета удостоен заместитель Премьер-министра РТ — полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин. Медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени получили замначальника главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) Главного управления МЧС РФ по РТ Ильдар Гибадуллин и художественный руководитель ГБУ «Молодежный центр „Салават“» Салават Фатхутдинов.

«Наград у меня много, но это одна из самых важных. В дальнейших планах — жить и работать», — сказал Фатхутдинов после церемонии награждения.

Орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» отмечен президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов. Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий отмечен медалью «100 лет образования ТАССР».

«К награде отношусь как к большому авансу, буду стараться работать. У нас прошло шесть туров чемпионата России, пока еще непонятно большое распределение внутри лидирующей группы. Будем стараться выступить максимально успешно», — сообщил он журналистам.

Также медаль «100 лет образования ТАССР» получил герой Российской Федерации, космонавт-испытатель ФГБУ «Научно-исследовательский испытательский центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Сергей Рыжиков. Будущий космонавт МКС родился в Бугульме, но в возрасте одного года вместе с родителями переехал в Тюмень.

«Для меня большая часть присутствовать сегодня здесь. От всей души благодарю родной город и земляков. Это земля, которая питает и вдохновляет. Постараюсь приложить все свои силы на благо республики и страны», — сказал он на церемонии награждения.

Всего в этот день государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан были вручены 51 человеку. В их числе врачи, писатели, артисты, тренеры, машинисты, изобретатели, животноводы и многие другие.