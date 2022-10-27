«Ваш сын попал в ДТП» или «Ваши деньги снимают»: полицейские о том, как узнать мошенников

О том, сколько денег татарстанцы перечислили лжебанкирам с начала 2022 года, кто представляет собой самую уязвимую мишень для мошенников, каковы самые популярные схемы обмана у аферистов из недружественных стран, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала врио заместителя начальника ГСУ МВД по РТ Марина Шнитенкова.

Марина Шнитенкова: «В большинстве случаев преступники воруют, находясь на территории недружественно относящихся к нам государств. Они не только пытаются деморализовать и давить на наше население, но и получают отличный способ нажиться на нем» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Наивные мечты аферистов, что их не поймают, – ошибка»

Развитие информационного пространства с каждым годом привлекает все больше мошенников. В погоне за наживой они ищут самые уязвимые категории людей, например пожилых, подчас одиноких, и обирают их до нитки.

Из опыта полицейских, аферисты считают, что если они научились устанавливать VPN на компьютер, удалять историю в браузере и набирать номер телефона, то все двери в мир финансовых махинаций для них открыты и поймать их будет крайне сложно. Ведь отличительная особенность современного интернет-мошенничества состоит в том, что если мошенник говорит на языке своей жертвы, то совершенно неважно, из какой страны он совершает преступления.

«Возможность конспирации и обезличивания абонента, а также осуществления действий, связанных с сокрытием следов совершения преступлений, привлекло внимание злоумышленников. В большинстве случаев преступники воруют, находясь на территории недружественно относящихся к нам государств. Они не только пытаются деморализовать и давить на наше население, но и получают отличный способ нажиться на нем. Оставаясь в тени, организатор преступных групп использует мессенджер. Например, Telegram. Он может быть зарегистрирован, находясь на территории иностранного государства. Потом такой аферист ищет подручных и ставит на поток использование услуг так называемых дропов», – рассказала временно исполняющая обязанности заместителя начальника ГСУ МВД по РТ Марина Шнитенкова.

Дропы – это персонажи, которые за плату обналичивают деньги с банковских карт. Их покровители частенько убеждают их в том, что они якобы могут избежать уголовной ответственности, а когда их задерживают, инструктируют, как побыстрее освободиться.

«Эти люди в мессенджерах создают специальных ботов, на которых наши молодые люди ведутся и таким образом пытаются заработать. Им дается полный инструктаж о том, как скрыть свою внешность, когда нужно надеть маску, сбросить одежду и как не попасть под видеокамеры около банкоматов. Их любимая инструкция о том, что нужно говорить сотрудникам полиции в случае задержания, чтобы якобы избежать уголовной ответственности. Ни одна из данных инструкций не работает. Мы вас все равно поймаем. Более 90% подобных преступлений у нас уже раскрыто только за третий квартал. Ваши наивные мечты о том, что вас никто не найдет, это ошибка. Подумайте дважды, ведь, как говорил знаменитый Глеб Жеглов: "Вор должен сидеть в тюрьме"», – дополнила Шнитенкова.

Полицейские напомнили татарстанцам самые популярные схемы мошенничества.

«Родственник попал в ДТП»

Схема «попавший в ДТП родственник» больше нацелена на пожилых татарстанцев. Преступники давят на самое больное место такой жертвы, убеждая, что страдают ее дети или внуки.

«В этом году только за третий квартал совершено больше ста таких преступлений, и это составляет 7% от общего числа мошенничеств. Я советую проговорить еще раз со своими пожилыми родственниками эту проблему и объяснить, что если неизвестное лицо позвонило и представилось сотрудником банка, полиции, прокуратуры, то нужно сначала убедиться, что с вашим родственником действительно что-то случилось. Позвонить ему или его близким друзьям. А также можно сразу позвонить в полицию по номеру 112 или 02. Там вам сразу объяснят, что это мошенники», – рассказала Шнитенкова.

Если вам позвонили с неизвестного номера и сообщили о том, что родственник попал в беду, прежде чем предпринимать какие-то действия, положите трубку и попробуйте с этим самым родственником связаться. Потом позвоните в полицию и расскажите об этой ситуации. Не передавайте аферистам деньги и пароли от карт.

«В сентябре по мошенникам, которые обманывали людей с якобы попавшими в ДТП родственниками, мы направили уголовные дела в суд. Одной группе преступников было вменено 11 эпизодов мошенничества. Преступления были совершены на территории Казани. Аферисты приехали к нам из других регионов, несколько из них – граждане других государств. Мы направили в суд дело с квалифицирующим признаком – совершение преступления в составе организованной преступной группы. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы», – дополнила Шнитенкова.

«Здравствуйте, это служба безопасности вашего банка»

Второй по популярности в Татарстане способ мошенничества – это «защита от несанкционированного списания денежных средств». Например, вам звонят из службы безопасности банка и просят передать им пришедший по СМС код или назвать цифры с оборотной стороны вашей банковской карты.

Если вы сделаете это, мошенник сможет либо сам подключиться к вашему онлайн-банку и снять деньги, либо попросит вас дойти до банкомата, снять все свои деньги и перевести их на якобы защищенный счет.

«Портрет жертвы в данном случае – это граждане от 30 до 49 лет. Это наиболее обеспеченное население нашей республики, которое работает и у них однозначно есть сбережения. Поэтому сумма ущерба по таким преступлениям за III квартал 2022 года составила уже более 50 млн рублей. Запомните, пожалуйста, сотрудники банка никогда не будут вам звонить с неизвестных номеров и не будут спрашивать данные банковских карт. Обратите внимание, что код с оборотной стороны только для вашего пользования и спрашивать его у вас сотрудники службы безопасности банка не могут. Никому не верьте, положите трубку и позвоните в полицию, вам всегда там помогут», – заверила временно исполняющая обязанности заместителя начальника ГСУ МВД по РТ.

По словам Шнитенковой, жительницу Вахитовского района Казани обманули подобным образом. Ее вынудили снять 1,5 млн рублей со своих счетов, а позже заставили продать квартиру стоимостью в 13 млн рублей за 7,5 млн. Деньги она перечислила мошенникам на «безопасный счет».

«Мы для себя ставим цель не только привлечь мошенника к уголовной ответственности, но и возместить ущерб пострадавшим от него людям. Поэтому построенные нами механизмы раскрытия преступлений служат для того, чтобы как можно быстрее заблокировать и заморозить украденные деньги. Мы стараемся накладывать арест на счет. При задержании групп мошенников мы изымаем у них много наличных денег. По приговору суда деньги потом возвращаются пострадавшим гражданам», – рассказала Шнитенкова.

Как еще любят обманывать аферисты?

Мошенничества при купле-продаже товаров на сайтах бесплатных объявлений

Злоумышленник размещает объявление о продаже товара по выгодной цене, которого у него, естественно, нет. Часто мошенники создают копию любого другого объявления обычного продавца. Во время разговора с жертвой

под различными предлогами аферист просит перевести часть суммы или всю ее на банковскую карту, после чего слезно обещает отправить товар.

Как поступить

Нельзя соглашаться на предоплату и покупку товара, не посмотрев его. Ни при каких обстоятельствах не называйте пароли и коды доступа к банковским картам и счетам, указанным на оборотах карты и в СМС-сообщениях, поступивших на телефон.

Мошенничества при покупке товара на сайтах интернет-магазинов

В данном случае используются сайты-дубликаты, в названии которых имеется отличие от оригинального магазина на один символ. При этом содержание сайта полностью повторяет оригинал. Не застрахованы от подобного рода обмана и крупные организации и предприятия республики. От их имени мошенники действуют на всей территории России через сайты-дубликаты.

Что нужно сделать

Чтобы не стать жертвой таких преступников, необходимо проверять подлинность сайтов, на которых вы заказываете товар. Прочтите комментарии и отзывы об этом ресурсе на других источниках. Еще существует возможность проверить дату создания сайта на ресурсе reg.ru. В итоге станет понятно, давно ли данный сайт существует. Сайты мошенников обычно создаются и блокируются очень часто, поэтому сайт аферистов, скорее всего, будет создан недавно.

Мошенничества под предлогом инвестирования, получения пассивного заработка, приобретения криптовалюты

В данном случае злоумышленники размещают на просторах сети различную «фишинговую» информацию о выгодном вложении денежных средств, инвестировании, торгах на фондовой бирже. Потенциальной жертве рассказывают о значительном заработке, что усыпляет бдительность доверчивых граждан.

Как быть?

Чтобы не стать жертвой таких преступлений, необходимо использовать только официальные приложения для инвестирования, покупки и продажи криптовалют, а также работать только с добросовестными и проверенными организациями. И не стоит забывать, что инвестиции – это всегда риск.

Как не попасть на уловки мошенников