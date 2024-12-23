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Ваш голос имеет значение: УФСИН России по РТ проводит опрос о борьбе с коррупцией
Жители Татарстана смогут оценить работу, которую проводит УФСИН России по РТ по борьбе коррупцией.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ, на официальном сайте ведомства в разделе «Противодействие коррупции» будет проводиться онлайн-опрос, направленный на оценку эффективности деятельности подразделений по противодействию коррупции.
Для участия в онлайн-опросе татарстанцам необходимо зайти на сайт УФСИН России по РТ и перейти в раздел «Противодействие коррупции». Голосование будет проходить с 15 января до 15 февраля 2025 года.
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