«Ваш близкий – виновник ДТП, готовьте деньги»: в Казани судят телефонных мошенников

В Вахитовском суде Казани стартовал судебный процесс над троими уроженцами стран ближнего зарубежья. По версии следствия, в Казани они зарабатывали телефонным мошенничеством. Находили номера пожилых жителей города и сообщали им о попавшем в ДТП родственнике. Казанцы верили мошенникам и платили, чтобы откупить близких. «Татар-информ» из зала суда.

В Вахитовском суде стартовало дело троих мужчин, которых обвиняют в телефонном мошенничестве

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовало дело троих мужчин, которых обвиняют в том, что они решили заработать телефонным мошенничеством. На скамье подсудимых гражданин Молдовы Дмитрий Новак, гражданин Украины Виталий Князев и новоиспеченный гражданин России Виталий Слободянюк. Друзей обвиняют в 6 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Поддержать Слободянюка сегодня пришли его супруга и младший сын. Малыш не осознавал, что происходит, и все время старался вырваться к папе и поиграть с его защитником. Жена же, напротив, все понимала и не могла сдержать эмоций – плакала.

Поддержать Слободянюка сегодня пришли его супруга и младший сын Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Ваш родственник устроил ДТП, готовьте деньги»

По версии следствия, все преступления совершены летом 2021 года. Мужчины звонили на телефоны пожилых казанцев, сообщали, что их родственник якобы стал виновником ДТП, и просили деньги, чтобы «разойтись мирно».

Например, они позвонили одной пожилой женщине и сказали ей, что сын ее близкой подруги совершил ДТП и для избежания уголовной ответственности надо передать деньги специальному человеку. Пожилые казанцы верили мошенникам и отдавали деньги. Им удалось обмануть шесть человек, на них заработали 2,5 миллиона рублей.

Подсудимый Дмитрий Новак общается со своим защитником Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Ты ничего не видел, ничего не знаешь»

До начала процесса подсудимым удалось пообщаться со своими защитниками. Интересную позицию высказал представитель Новака.

«Позиция у нас такая, ничего не говорим. Ты ничего не видел, ничего не знаешь, нигде не был. Ваше отсутствие показаний в деле я уже почитал», – сказал он.

Потерпевшие сегодня не пришли на заседание, суд начал выяснять личности подсудимых. Выяснилось, что у двоих уроженцев Украины и одного молдаванина регистрации в Московской области.

Виталий Слободянюк заявил суду, что в деле имеется документ о том, что на данный момент он является гражданином России, а паспорта у него нет, так как тот находится в архиве. А Виталий Князев отметил, что сейчас у него есть только паспорт Украины, но, по его словам, он уже недействителен.

«Сейчас поселок, в котором у меня была регистрация на Украине, может относиться и к Николаевской, и к Херсонской областям. Не могу назвать суду область точно», – добавил Князев.

Слева направо Виталий Князев, Виталий Слободянюк и Дмитрий Новак Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Поскольку обманутые пенсионеры в суд сегодня не явились, осталось непонятным, знали ли они о судебном заседании или не пришли по другим причинам. Судья предложил перенести процесс, представитель гособвинения и защитники подсудимых поддержали.

На этом рассмотрение дела телефонных мошенников сегодня закончилось. «Татар-информ» продолжит отслеживать ситуацию.

Подобные истории сегодня не редкость, и, несмотря на то что о таких мошенничествах предупреждают и в СМИ, и сотрудники правоохранительных органов во время профилактических рейдов, увы, остаются те, кто попадается на удочку мошенников.