«Ваш близкий – виновник ДТП, готовьте деньги»: в Казани судят телефонных мошенников
В Вахитовском суде Казани стартовал судебный процесс над троими уроженцами стран ближнего зарубежья. По версии следствия, в Казани они зарабатывали телефонным мошенничеством. Находили номера пожилых жителей города и сообщали им о попавшем в ДТП родственнике. Казанцы верили мошенникам и платили, чтобы откупить близких. «Татар-информ» из зала суда.
Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовало дело троих мужчин, которых обвиняют в том, что они решили заработать телефонным мошенничеством. На скамье подсудимых гражданин Молдовы Дмитрий Новак, гражданин Украины Виталий Князев и новоиспеченный гражданин России Виталий Слободянюк. Друзей обвиняют в 6 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.
Поддержать Слободянюка сегодня пришли его супруга и младший сын. Малыш не осознавал, что происходит, и все время старался вырваться к папе и поиграть с его защитником. Жена же, напротив, все понимала и не могла сдержать эмоций – плакала.
«Ваш родственник устроил ДТП, готовьте деньги»
По версии следствия, все преступления совершены летом 2021 года. Мужчины звонили на телефоны пожилых казанцев, сообщали, что их родственник якобы стал виновником ДТП, и просили деньги, чтобы «разойтись мирно».
Например, они позвонили одной пожилой женщине и сказали ей, что сын ее близкой подруги совершил ДТП и для избежания уголовной ответственности надо передать деньги специальному человеку. Пожилые казанцы верили мошенникам и отдавали деньги. Им удалось обмануть шесть человек, на них заработали 2,5 миллиона рублей.
«Ты ничего не видел, ничего не знаешь»
До начала процесса подсудимым удалось пообщаться со своими защитниками. Интересную позицию высказал представитель Новака.
«Позиция у нас такая, ничего не говорим. Ты ничего не видел, ничего не знаешь, нигде не был. Ваше отсутствие показаний в деле я уже почитал», – сказал он.
Потерпевшие сегодня не пришли на заседание, суд начал выяснять личности подсудимых. Выяснилось, что у двоих уроженцев Украины и одного молдаванина регистрации в Московской области.
Виталий Слободянюк заявил суду, что в деле имеется документ о том, что на данный момент он является гражданином России, а паспорта у него нет, так как тот находится в архиве. А Виталий Князев отметил, что сейчас у него есть только паспорт Украины, но, по его словам, он уже недействителен.
«Сейчас поселок, в котором у меня была регистрация на Украине, может относиться и к Николаевской, и к Херсонской областям. Не могу назвать суду область точно», – добавил Князев.
Поскольку обманутые пенсионеры в суд сегодня не явились, осталось непонятным, знали ли они о судебном заседании или не пришли по другим причинам. Судья предложил перенести процесс, представитель гособвинения и защитники подсудимых поддержали.
На этом рассмотрение дела телефонных мошенников сегодня закончилось. «Татар-информ» продолжит отслеживать ситуацию.
Подобные истории сегодня не редкость, и, несмотря на то что о таких мошенничествах предупреждают и в СМИ, и сотрудники правоохранительных органов во время профилактических рейдов, увы, остаются те, кто попадается на удочку мошенников.