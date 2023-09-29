«Варят, как лягушку на огне»: политолог Уралов – о проблемах СВО и рецепте победы России

Семен Уралов: «Я не вижу иного выхода, кроме перевода этого конфликта на уровень, когда правящая элита в Киеве почувствует физическую угрозу для себя лично»

Фото предоставлено Семеном Ураловым

«В Киеве элиты не чувствуют личной угрозы – это главная проблема»

На этой неделе США могут объявить о поставках ракет ATACMS. СВО на Украине давно стала политической темой номер один не только в России, но и в мире. Что вы думаете о новом военном шаге коллективного Запада?

Я исхожу из того, что все уже давно поставлено как минимум на базы хранения в Польше. На мой взгляд, подобные заявления делаются, когда уже фактически осуществлена переброска на территорию Украины. Надо исходить из того, что там уже есть все виды оружия. А в чем хитрость? Оно находится в городе Жешуве, это же карпатский регион Польши, он давно уже превратился в «пороховую бочку».

США очень медленно эскалирует эту ситуацию с вооружением. Если говорить о СВО, то сначала поставляли стрелковое оружие, потом простые пушки, потом танки, сейчас уже до дальнобойных ракет дело дошло. На очереди F-16…

Давайте так. Наши оппоненты варят нас, как лягушку на медленном огне. Это их стратегия. Я не вижу иного выхода, кроме перевода этого конфликта на уровень, когда правящая элита в Киеве почувствует физическую угрозу для себя лично из-за участия в этом бизнесе Запада. Потому что сейчас они на Украине спокойно деньги зарабатывают. Пока они не чувствуют никакой угрозы, и вот это – главная проблема.

Сначала ВСУ поставляли стрелковое оружие, потом пушки, потом танки, сейчас уже до дальнобойных ракет дело дошло Фото: army-mil.us

«Заявления Шойгу о Крыме были, когда рассчитывали на быструю кампанию»

В этой связи помнится знаменитое выступление Шойгу, который говорил, что если ракеты долетят до Крыма, то Россия будет бить по центрам принятия решений в Киеве. Нам ждать в этого ближайшее время, в свете последних прилетов по тому же Севастополю?

Все эти заявления начального этапа СВО были с расчетом на быструю военную кампанию. Теперь ситуация другая. Возможно, даже стоит сменить название операции. Мы повторяем историю с похожими политическими эвфемизмами, как это было, например, во время кампании в Афганистане. Там был «интернациональный долг». Что это такое, что за долг? Кто дал этот долг? Как списываются проценты по этому долгу? Вот и СВО имеет шансы стать такой же загадочной аббревиатурой.

Есть еще загадочная аббревиатура ВВП. Связанная с экономикой, вы знаете. Но не все экономисты понимают, что это такое, разное складывают. Как считать ВВП? Или, например, выражение про отрицательный рост. Казалось бы, падение, но нет – отрицательный рост.

И, например, такая банальная вещь, что на Украине при власти ОПГ, которая построила бизнес на человеческих жизнях, но никто так задачу не формулирует. С одной стороны, мы говорим, что мы с украинцами один народ, формулируется, что это наша внутренняя проблема, но нагоняется пафос, что это новая Отечественная война. Если это ОПГ, которая захватила власть, то что тут на пустом месте придумывать. Вот есть наш народ там, который немного другой. Его взяли в заложники. Взяли в заложники давно. Ну о чем говорить? У нас до конца не определились, что это за процесс исторический, в котором мы участвуем. Политически как-то определили, а исторически – нет. Ваш вопрос и многие другие будут сводить с ума наше общество, прежде всего интеллигенцию, и политизированное меньшинство.

«Необходимо одновременное воздействие на военных Украины и на их тыл. Рано или поздно именно это решит исход конфликта» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-инфор»

«Американцы уже выдергивают управленческие институты, которые построили там. Спецслужбы, армия, связь и финансы»

А как Россия вообще может сломать эту тактику Запада?

Эту тактику нам уже не сломать, потому что момент упущен. Оружия туда уже завезено много. Необходимо одновременное воздействие на военных Украины и на их тыл. Рано или поздно именно это решит исход конфликта. Из чего я исхожу? Из того, что сценарий, который реализует США, – это накачка оружием страны. Создается как можно больше вооруженных людей, точек конфликта внутри. А потом вытаскивается управленческий стержень, который удерживает это все. А теперь представьте себе вот эту огромную территорию, где под миллион или больше людей вооружены. Они ненавидят друг друга, и у них исчезает главный враг и внешнее управление из США.

Когда масса внутри достигнет критической отметки, на Украине наступит терминальный этап. Американцы уже выдергивают управленческие институты, которые построили там. Спецслужбы, армия, связь и финансы. И это превращается в «новый Афганистан», где много людей вооруженных. И тогда это станет внутренней проблемой России. Не знаю, когда это будет, но логика будет такой.

Но это логика следующего этапа СВО. Сейчас же у нас перманентный такой контрнаступ. Знаете, это как кровопускание пиявками делают людям. Это не спеша происходит, и украинский организм уже фактически обескровлен, но плазму извне в него еще поставляют. Когда поставки завершат, организм начнет социально отмирать. Города сильно изменятся. Мы смотрим на Украину, там уже все сильно изменилось.

«В США решают, сколько выделять и кто будет это осваивать. То, что будет выделено, – это факт. Но сколько бы ни выделяли, это уже не повлияет никак на стратегический ход конфликта» Скриншот видео

«Биореактор Зеленского»

Тем временем в западных СМИ в трендах вопрос, сумеет ли Зеленский сохранить объемы западной помощи киевскому режиму. Часть республиканцев в США всерьез настроены не допустить продолжения финансирования Украины на десятки миллиардов долларов. Чем все закончится, на ваш взгляд?

Тут игры разного уровня. В США решают, сколько выделять и кто будет это осваивать. То, что будет выделено, – это факт. Но сколько бы ни выделяли, это уже не повлияет никак на стратегический ход конфликта. Только на работу «биореактора Зеленского». Это машинка, которая производит горе и страдания. Наши СМИ радуются, что киевский контрнаступ не получается. Но я считаю, что целью контрнаступа является не победа украинской стороны, а производство страданий, инвалидов и смертей. С этими задачами киевский режим справляется.

Изначально цель Запада – дезорганизация Украины, чтобы она стала постоянной проблемой для России. Цель внешних заказчиков, чтобы было убито как можно больше людей. И эта картинка обеспечивается «биореактором» Зеленского. Так выполняется контракт Зеленского. У Саакашквили был в свое время похожий контракт.

Что касается финансирования, то США больше всего «нагибают» своих европейских союзников. Штаты производят оружие и зарабатывают на этом. Там идет бизнес, кто будет осваивать эти бюджеты.

Еще такой вопрос. Запад – это структура неоднородная. Это не только Штаты и Британия. Будет ли раскол по дальнейшему спонсированию киевского режима и от чего это будет зависеть?

Расколы мелкие, конечно, будут. Но если за кем и надо следить, то за Германией. При этом немцы сейчас не имеют политических сил, которые могли бы позволить выйти из конфликта. Но в Германии много русских живет, и в целом часть регионов можно назвать дружественными Москве.

У Франции тоже были неплохие отношения с Россией…

Ну да, но у Франции с Россией отдельная партия в Африке сейчас. Я в этом не эксперт, но мы вроде с французами играем еще и на этой доске.

Астана, как и Ереван, может стать следующей точкой кипения, но в Казахстане пытаются сделать всё, чтобы купировать эти кризисы Фото: kremlin.ru

«Выборы – это один из инструментов контроля Запада над национальными элитами»

Украина называет конфликт полноценной войной. Но при этом Запад все больше давит на Зеленского провести президентские выборы. Зачем это им?

Вообще выборы – это один из инструментов, с помощью которых Запад осуществляет контроль над национальными элитами. Зеленский в ходе всей этой ситуации «подчистил поляну» от конкурентов. Управлять им стало сложнее. Требования провести выборы – это элемент внешнего управления, который Запад везде и всюду применяет.

И последний вопрос. На фоне ситуации в Нагорном Карабахе в Армении зреют антироссийские настроения, а в Казахстане местные чиновники говорят, что в экономических отношениях выполняют рекомендации ЕС и США. Будут ли Ереван и Астана следующими точками кипения или это будет долгая история?

Ереван уже да. Астана движется в этом направлении. Но из того, что я наблюдаю, в Казахстане пытаются сделать всё, чтобы купировать эти кризисы. Это же как игра. Как можно предсказать точный исход драки? Нельзя. И тут так же.