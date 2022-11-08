От итальянских страстей до Шерлока Холмса: #StagePlatforma отметила свой первый юбилей

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

В Казани завершился V фестиваль современной хореографии #StagePlatforma – «детище» татарского театра оперы и балета Олега Ивенко. Гала-концерт фестиваля включил в себя сразу 12 премьер и стал своеобразной ретроспективой современных пластических исканий известных российских хореографов.

Модерн, contemporary и неоклассика – три основных направления, с которыми в этот вечер казанцы познакомились чуть ближе. Среди звезд – передовые хореографы Владимир Варнава и Александр Могилев, которые не только поставили несколько номеров к проекту, но и сами выступили на сцене.

«На StagePlatforma я не еду формально, чтобы выступить и получить свои аплодисменты. Я делаю это, чтобы поддержать Олега и его проект. У вас в республике есть такие классные хореографы, как Нурбек Батулла или Марсель и Маша Нуриевы. Но эта площадка, отрытая для эксперимента, дает импульс к развитию современной пластики в республике, которая уже здесь давно зреет», – отметил Владимир Варнава.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Выход на сцену известных хореографов вызвал заметное оживление публики. Давно изучающие возможности человеческого тела и занимающиеся поиском своего уникального пластического языка, звездные артисты представили по-настоящему сложные миниатюры: с точки зрения как внутреннего наполнения, так и исполнения.

И если Владимир Варнава сначала погрузил зрителей в мир своих грез, а позже примерил на себя роль демона, то Александр Могилев вытащил на свет и показал публике своего внутреннего ребенка.

«Очень важно в каждом регионе иметь свое современное сообщество, которое бы “проникло” в большие академические театры. Классика – это важная и неотъемлемая составляющая нашей культуры, но нужно не забывать разговаривать со зрителями и на современном языке. К сожалению, в регионах это несильно развито, и то, что сейчас происходит в Татарстане – по сути, исторический момент», – уверен Могилев.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Он отметил, что качественная современная хореография всегда будет иметь успех у публики, если показать, что она – это не только «валяние» на полу во мраке под томную музыку. «Современный танец может быть самым разным. Это же уникальный инструмент, через который может передать любую эмоцию. И надо сказать спасибо Олегу Ивенко за то, что он пытается донести эту мысль», – поделился Могилев.

За «веселую» эмоцию в этот вечер отвечал солист театра Эйфмана Олег Габышев. Зрителям он представил авторскую миниатюру «Лень». Зал не скрывал восторга и искренне хохотал над юмореской. Пожалуй, это было лучшей оценкой работы хореографа, ведь гораздо сложнее у публики вызвать положительные эмоции.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Тепло встречали зрители и артистов Большого театра и Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. Пробили на слезу Анна Тихомирова и Артем Овчаренко в номере «Колыбельная», а Кристина Кретова и вовсе совместила в одной вариации балетную классику и модерн.

От итальянских страстей через лирику к Шерлоку Холмсу– настолько разнообразные номера представили дуэты Эрики Микиртичевой и Дениса Дмитриева, Елены Соломянко и Иннокентия Юлдашева, а также Георги Смилевски.

Не уступали московским артистам и солисты Татарского театра оперы и балета – Аманда Гомес, Вагнер Карвальо, Алессандро Каггеджи, Александра Елагина.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Сам же Ивенко преподнес приятный сюрприз тем, кто не смог посетить премьеру одноактного балета «Личности Миллигана», подарив монолог из балета.

Заметный рост проекта отметил и сам худрук балета Татарского театра Владимир Яковлев. «Несколько номеров для меня стали открытием. Восхищает, как некоторые хореографы минимальными выразительными средствами добиваются поразительного результата. Надо сказать, что этот фестиваль – не прихоть, а реальная необходимость для нашей республики», – отмечает он.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Он намекнул, что присмотрел несколько номеров, которые, возможно, казанская публика увидит и на Гала-концерте грядущего Нуриевского фестиваля.

Напомним, что проект проходит при поддержке Министерства культуры РТ, Татарского театра оперы и балета и президентского фонда культурных инициатив.