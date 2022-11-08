От итальянских страстей до Шерлока Холмса: #StagePlatforma отметила свой первый юбилей
В Казани завершился V фестиваль современной хореографии #StagePlatforma – «детище» татарского театра оперы и балета Олега Ивенко. Гала-концерт фестиваля включил в себя сразу 12 премьер и стал своеобразной ретроспективой современных пластических исканий известных российских хореографов.
Модерн, contemporary и неоклассика – три основных направления, с которыми в этот вечер казанцы познакомились чуть ближе. Среди звезд – передовые хореографы Владимир Варнава и Александр Могилев, которые не только поставили несколько номеров к проекту, но и сами выступили на сцене.
«На StagePlatforma я не еду формально, чтобы выступить и получить свои аплодисменты. Я делаю это, чтобы поддержать Олега и его проект. У вас в республике есть такие классные хореографы, как Нурбек Батулла или Марсель и Маша Нуриевы. Но эта площадка, отрытая для эксперимента, дает импульс к развитию современной пластики в республике, которая уже здесь давно зреет», – отметил Владимир Варнава.
Выход на сцену известных хореографов вызвал заметное оживление публики. Давно изучающие возможности человеческого тела и занимающиеся поиском своего уникального пластического языка, звездные артисты представили по-настоящему сложные миниатюры: с точки зрения как внутреннего наполнения, так и исполнения.
И если Владимир Варнава сначала погрузил зрителей в мир своих грез, а позже примерил на себя роль демона, то Александр Могилев вытащил на свет и показал публике своего внутреннего ребенка.
«Очень важно в каждом регионе иметь свое современное сообщество, которое бы “проникло” в большие академические театры. Классика – это важная и неотъемлемая составляющая нашей культуры, но нужно не забывать разговаривать со зрителями и на современном языке. К сожалению, в регионах это несильно развито, и то, что сейчас происходит в Татарстане – по сути, исторический момент», – уверен Могилев.
Он отметил, что качественная современная хореография всегда будет иметь успех у публики, если показать, что она – это не только «валяние» на полу во мраке под томную музыку. «Современный танец может быть самым разным. Это же уникальный инструмент, через который может передать любую эмоцию. И надо сказать спасибо Олегу Ивенко за то, что он пытается донести эту мысль», – поделился Могилев.
За «веселую» эмоцию в этот вечер отвечал солист театра Эйфмана Олег Габышев. Зрителям он представил авторскую миниатюру «Лень». Зал не скрывал восторга и искренне хохотал над юмореской. Пожалуй, это было лучшей оценкой работы хореографа, ведь гораздо сложнее у публики вызвать положительные эмоции.
Тепло встречали зрители и артистов Большого театра и Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. Пробили на слезу Анна Тихомирова и Артем Овчаренко в номере «Колыбельная», а Кристина Кретова и вовсе совместила в одной вариации балетную классику и модерн.
От итальянских страстей через лирику к Шерлоку Холмсу– настолько разнообразные номера представили дуэты Эрики Микиртичевой и Дениса Дмитриева, Елены Соломянко и Иннокентия Юлдашева, а также Георги Смилевски.
Не уступали московским артистам и солисты Татарского театра оперы и балета – Аманда Гомес, Вагнер Карвальо, Алессандро Каггеджи, Александра Елагина.
Сам же Ивенко преподнес приятный сюрприз тем, кто не смог посетить премьеру одноактного балета «Личности Миллигана», подарив монолог из балета.
Заметный рост проекта отметил и сам худрук балета Татарского театра Владимир Яковлев. «Несколько номеров для меня стали открытием. Восхищает, как некоторые хореографы минимальными выразительными средствами добиваются поразительного результата. Надо сказать, что этот фестиваль – не прихоть, а реальная необходимость для нашей республики», – отмечает он.
Он намекнул, что присмотрел несколько номеров, которые, возможно, казанская публика увидит и на Гала-концерте грядущего Нуриевского фестиваля.
Напомним, что проект проходит при поддержке Министерства культуры РТ, Татарского театра оперы и балета и президентского фонда культурных инициатив.