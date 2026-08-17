Варицкий: «Сомнительно» — о Кейне и Тарасенко в «Ак Барсе»

Известный хоккейный менеджер Игорь Варицкий в интервью «Чемпионату» оценил вероятность перехода Эвандера Кейна и Владимира Тарасенко в казанский «Ак Барс».

На вопрос, является ли безумием обсуждение таких вариантов в нынешних реалиях, Варицкий ответил скептически.

«Не знаю, какие деньги "Ак Барс" должен дать, чтобы они приехали в Казань. Вопрос исключительно в коммерции. Элементарно прикинем: Тарасенко рано или поздно минимум на $ 2 млн спокойно найдет контракт в НХЛ, то же самое у Кейна. Что должно произойти, чтобы они всё бросили и приехали в КХЛ? Очень сомнительно это», — заявил Варицкий.

По его мнению, убедить звездных североамериканских нападающих покинуть заокеанскую лигу ради КХЛ практически нереально без запредельных финансовых предложений, которые вряд ли кто-то готов сделать.