Варакин взял на контроль коммунальный коллапс в верхнеуслонском селе Ташевка

Глава Верхнего Услона Евгений Варакин провел выездное совещание в деревне Ташевка Верхнеуслонского муниципального района Татарстана. Вот уже полтора месяца жители этого населенного пункта жалуются на перебои с центральным водоснабжением. Сообщения об этом стали регулярно появляться в республиканских СМИ.

Причиной коммунального коллапса в Ташевке стал обвал скважины, которая питала водой всю деревню и дома дачников. 11 сентября авария была устранена — углублена и промыта скважина, установлены в целях недопущения очередного обвала, новая обсадная труба, а также новый, более мощный, насос. Однако спустя несколько дней местные жители снова начали жаловаться на ту же самую проблему.

В ходе выездного совещания Евгений Варакин обошел улицы деревни и пообщался с ташевцами. В большинство домов, на первую половину дня 1 октября, вода подавалась, причем с хорошим напором. Исправными оказались и уличные водоразборные колонки. На ее отсутствие пожаловались лишь несколько человек.

Однако все жители, с кем общался глава Верхнеуслонского муниципального района, подтверждают, что перебои с водоснабжением в деревне действительно существуют и начались они именно в августе текущего года.

В данный момент установленный недавно новый насос качает воду в круглосуточном режиме, однако накопительный резервуар не наполняется даже на половину из-за чего вода поступает не во все жилые дома Ташевки.

По поручению Евгения Варакина специалисты ЖКХ района должны разобраться в причинах аварии в самые кратчайшие сроки. О результатах будет сообщено позже.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.