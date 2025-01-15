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Варакин обсудил с медиками Верхнего Услона предоставление жилья и диспансеризацию
В Верхнеуслонском районе Татарстана стартовала серия встреч главы муниципалитета Евгения Варакина с трудовыми коллективами и жителями сельских поселений. Первыми, кто получил возможность обсудить актуальные вопросы с руководителем района, стали представители медицинского сообщества.
В начале встречи Евгений Варакин подвел итоги социально-экономического развития района за 2024 год, отметив достигнутые успехи в сфере здравоохранения и выразив благодарность медицинским работникам за их самоотверженный труд. Глава подчеркнул, что роль медиков в жизни района трудно переоценить, так как от их профессионализма зависят здоровье и благополучие населения.
Основная часть мероприятия прошла в формате диалога. Медики подняли не только профессиональные, но и социальные вопросы. Среди обсуждаемых тем были – водоснабжение, благоустройство новых жилых микрорайонов и улучшение инфраструктуры сельских поселений в целом.
Также поднимались вопросы обеспечения молодых специалистов служебным жильем. Это важный фактор для привлечения кадров в сельскую местность.
Кроме того, на встрече обсудили необходимость расширения охвата бесплатной диспансеризацией работников местных предприятий.
Евгений Варакин заверил присутствующих, что все озвученные проблемы будут учтены, а их решение станет приоритетом для районной администрации.
В завершение встречи глава района поблагодарил медицинских работников за их нелегкий труд и преданность профессии.
«Вы находитесь на передовой и всегда должны помнить об этом. От вас зависит здоровье, а порой и жизни жителей нашего района. Желаю вам дальнейших успехов, терпения и сил для выполнения вашей благородной миссии», — подчеркнул Евгений Варакин.
До конца января глава Верхнеуслонского района и его заместители намерены провести встречи с населением во всех сельских поселениях и трудовых коллективах района.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Фото предоставлены пресс-службой Верхнеуслонского района.
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