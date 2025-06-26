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Происшествия 26 июня 2025 16:16

Варакин: Большая часть ДТП в Верхнеуслонском районе РТ происходит на федеральных трассах

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Варакин: Большая часть ДТП в Верхнеуслонском районе РТ происходит на федеральных трассах
Евгений Варакин
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Основная часть ДТП в Верхнеуслонском районе Татарстана происходит на федеральных трассах. Об этом на выездном заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал глава района Евгений Варакин.

«К сожалению, наш район вошел в тройку аутсайдеров по аварийности. За пять месяцев этого года здесь увеличилось число ДТП, а также количество погибших и пострадавших. За это время произошло 24 аварии , в которых погибли 11 человек и 25 получили травмы», – сообщил Евгений Варакин.

По его словам, основными причинами ДТП стали лобовые столкновения, съезды с дороги и наезды на пешеходов.

Евгений Варакин также отметил, что в районе проходят три федеральные трассы, именно на них происходит большее число ДТП. Что касается местных дорог, то серьезных ДТП там в этом году не зарегистрировано.

Фоторепортаж: Михаил Захаров
#ДТП жертвы
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