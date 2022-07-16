Вандалы снова разбили стеклянную остановку около Казанского Кремля

Вандалы вновь повредили остановку – на этот раз, вдребезги разбито стекло остановочного павильона рядом с Казанском Кремлем по ул.Батурина.

Фотографию разбитой остановки опубликовал телеграм-канал городской мэрии, сопроводив ее подписью: «Когда рекламный баннер (на котором написано «каждый день» – прим.ред) в тему».

«Друзья, уже не первый раз вандалы "активничают" и вносят свои коррективы во внешний вид нашего города и, в том числе, остановок. Очень просим вас относиться бережно к нашей с вами любимой Казани и, конечно, сообщать в правоохранительные органы, если видите вандалов "за работой". Ведь их действия разбивают не только остановки, но и наше сердечко», – добавили в мэрии.

Стекло на остановке по ул.Батурина разбивают далеко не в первый раз. Исправить повреждения планируется в ближайшее время, добавили в администрации.