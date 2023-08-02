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Вандалы разбили стекло на инсталляции «Речные ворота» на набережной Казанки
Сегодня ночью неизвестные разбили стекло на звуковой инсталляции «Речные ворота» на Набережной Казанки. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства столицы РТ.
Благодаря объекту все желающие могут услышать легенды и истории Казанки. Он представляет собой две стелы, оснащенные аудиодорожкой и подсветкой, и «окно» на воду в виде мини-балкончика.
«Виновник акта вандализма будет привлечен к административной ответственности», — говорится в телеграм-канале комитета.
Как добавили в Стратегии развития Казанки, объект оснащен камерами. Специалисты просмотрят записи с них, чтобы обнаружить виновника.
Свидетели происшествия могут рассказать о случившемся по номеру 8 (843)239-44-33.
Фото: телеграм-канал Комитета внешнего благоустройства Казани
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