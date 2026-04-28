Общество 28 апреля 2026 14:36

Вандалы похитили бронзовый бюст с памятника Фикряту Табееву на кладбище в Москве

В мусульманской части Даниловского кладбища в Москве неизвестные разрушили памятник на могиле бывшего первого секретаря Татарского обкома КПСС Фикрята Табеева. С мемориала сняли бронзовую надпись и бюст, сообщает «Миллиард.Татар».

Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев сообщил, что инцидент произошел три дня назад и о нем стало известно в тот же день.

По его словам, произошедшее является грубым актом вандализма. Он отметил, что, по имеющейся информации, злоумышленники действовали из корыстных побуждений – были похищены все бронзовые элементы памятника. Агеев также обратил внимание, что это случилось на территории кладбища в Москве, где предусмотрены меры безопасности и охрана.

Он подчеркнул, что памятник планируется восстановить, а также будут приняты дополнительные меры для предотвращения подобных случаев.

Говоря о личности Табеева, Агеев отметил его вклад в развитие республики и страны. Он напомнил, что государственный деятель был награжден пятью орденами Ленина и орденами Октябрьской Революции. По его словам, в период его работы в ТАССР добыча нефти достигла 100 млн тонн в год, появились крупные предприятия, включая КамАЗ, активно развивались сельское хозяйство, наука и культура, а также велась системная работа с кадрами.

В ТПП Татарстана сообщили, что восстановительные работы уже начались, параллельно готовятся меры по защите памятника от вандализма.

#Фикрят Табеев #вандализм
