Ван И заявил о перспективах развития отношений Китая и России в 2026 году

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что у Пекина и Москвы есть широкие возможности для развития двусторонних отношений в 2026 году. Об этом он сообщил на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, передает ТАСС.

Глава МИД КНР напомнил, что по лунному календарю приближается Новый год Лошади, который в этом году отмечается 17 февраля. По его словам, Китай рассчитывает, что в наступающем году китайско-российские отношения будут активно развиваться, открывая новые горизонты.

Ван И назвал Сергея Шойгу давним другом и отметил, что международная обстановка в 2026 году стала еще более сложной и нестабильной.

Министр также заявил, что послевоенный мировой порядок и базовые нормы международных отношений переживают серьезные потрясения. В этих условиях, подчеркнул он, недопустимо возвращение мира к принципу «закона джунглей».