Ван И: Отношения Китая и России остаются непоколебимыми

Министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции 8 марта дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений, отметив их стратегическую устойчивость и независимость. Нынешний год знаменует 30-летие установления отношений партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами, а также 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По словам Ван И, при любых мировых потрясениях китайско-российские отношения остаются неподвижными как гора. Он подчеркнул, что фундаментом этих отношений являются равноправие, взаимное уважение и взаимовыгода, что соответствует сути международных отношений нового типа и представляет собой образец взаимодействия между великими державами.

Глава МИД КНР особо отметил стратегическую независимость сторон в выстраивании взаимных отношений. Пекин и Москва уважают коренные интересы друг друга, никогда не навязывают свою волю и повестку, а также придерживаются принципов неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих стран.

Ван И заявил, что взаимодействие «спина к спине» является характерной чертой китайской связки с Россией, которая не подвержена провокациям и давлению извне и обладает мощной стратегической стойкостью. Он также указал на совпадение стратегических взглядов двух стран в международных и региональных вопросах, включая защиту международного устройства и порядка.

Говоря о послевоенном мироустройстве, министр отметил важность отстаивания исторической правды о Второй мировой войне и противодействия политике односторонности. По его словам, тандем Китая и России, внесший 80 лет назад крупный вклад в создание послевоенной системы, сегодня может придать импульс формированию многополярного мира.