«Ван Дамм, Чак Норрис – реальные мастера»: Сулейманов – о ММА, Дагестане и своей карьере

В число лучших из лучших представителей Татарстана в смешанных единоборствах пробился 26-летний боец из Альметьевска Ленар Сулейманов. В интервью спортивной редакции «Татар-информа» он рассказал о дагестанской гегемонии в ММА и реальных боевых качествах звезд голливудских боевиков.

Ленар Сулейманов: «Для роста нужна оппозиция, чтобы не ты кидал на тренировках, а тебя кидали, бороли» Фото: vklist.ru

«В Дагестане борцы – самые уважаемые люди, просто так там ребята по улице не шляются»

С апреля 2018-го по апрель 2021 года вы одержали шесть побед подряд (всего 9 при 6 поражениях на профессиональном ринге, – прим. Т-и). Это следствие везения, уровень соперников или еще что?

Это был подъем в моей карьере. Постепенно шло мое становление как профессионального бойца, соперники были разными. На данный период у меня есть колоссальная оппозиция из сильных партнеров по лиге АСА, я расту вместе с ними. Да, год назад проиграл бразильцу, меня тогда физически не хватило, но затем я попал в топ-4 на турнире в Грозном, после чего я еще больше вырос, чем после тех шести побед подряд. Прибавил физически и психологически, стал совсем иначе готовиться, поменял тренировки, лагерь поменял. А сейчас я и физически подрос. Для роста нужна оппозиция, чтобы не ты кидал на тренировках, а тебя кидали, бороли.

Как вы можете объяснить тот факт, что большинство российских бойцов смешанных единоборств родом с Северного Кавказа?

Ничего странного в этом нет. Потому что они с детства в залах. Сам хочу на днях съездить в Дагестан с семьей. Там самые уважаемые люди – это борцы. Они растут в такой атмосфере, и так происходит из поколения в поколение на протяжении веков. Просто так там ребята по улице не шляются. Им надо чем-то заняться. А именно благодаря спорту там проще выбиться в люди. Да и уровень жизни там другой, спорт же дает возможность неплохо заработать. Часто езжу в Махачкалу, так там лишь 10 процентов жителей представляют собой коренных жителей города. Все остальные 90 процентов – это приезжие с гор, которые спускаются и живут там для того, чтобы либо тренироваться, либо заняться чем-то другим. Поэтому они еще уезжают в другие регионы России, чтобы выступать за них, оттого что именно в Дагестане очень большая конкуренция.

«Без ударной техники в ММА ничего не возможно. Я с детства занимался карате, мой папа дзюдоист, потом занимался национальной борьбой» Фото: vklist.ru

«Ударная техника и борьба одинаково важны в смешанных единоборствах»

Учитывая ваш опыт в карате и самбо, что полезно в смешанных единоборствах?

Наверное, и то и другое. Без ударной техники в ММА ничего не возможно. Я с детства занимался карате, мой папа дзюдоист, потом занимался национальной борьбой. Поэтому повторюсь – что ударная техника, что борьба одинаково важны в смешанных единоборствах. Оттого все наши бойцы – универсалы. Борца можно держать на дистанции ударами, не подпускать его близко.

Нет желания прибавить боевой вес? Год назад после поражения от бразильца Алана Гомеса вы сказали: «Он немного потяжелее».

Я выступаю в весовой категории 56,7 кг. Но свой собственный вес мне приходится сгонять с 73 кг. А Гомес перед нашим боем не сделал свой вес в нарушение правил, а судьи пропустили, поэтому он был на два с половиной килограмма тяжелее меня. Я мог отказаться от боя, но турнир проходил у нас в Казани, не мог не драться.

Звезды Голливуда: Жан-Клод Ван Дамм, Чак Норрис, Дольф Лундгрен, Брюс Ли, Стивен Сигал, вы наверняка видели их многочисленные фильмы, – кто из них, на ваш взгляд, ближе всех к реальным боевым искусствам?

Каждый из них. Они все реальные мастера, кто карате (Норрис и Ван Дамм), кто айкидо (Сигал). И для того, чтобы стать успешными киноактерами, они должны быть и успешными спортсменами, кем они и были реально до прихода в Голливуд. Кроме, пожалуй, Сигала (в айкидо не проводится никаких соревнований) и Брюса Ли, они не участвовали ни в каких соревнованиях, остальные становились чемпионами своих стран, Европы. Поэтому столь успешно и долго снимались в кино. Забегая вперед, могу сказать, что у меня никогда не было кумиров в единоборствах.

У меня есть несколько групп детей, с которыми я занимаюсь в собственном клубе-академии в Казани. Дети мои смотрят за этими тренировками Фото: vklist.ru

«Я бы снялся в кино, но пока никто не приглашал»

А если вам когда-нибудь предложат попробовать себя в кино, как вы поступите?

Наверное, соглашусь. Потому что это будет новый опыт для меня, новый вызов, возможность попробовать себя на новом поприще. Но пока никто не приглашал. Однако в жизни все возможно.

Судя по вашим фото в соцсетях, вы как-то окунулись в Голубое озеро, помогла вам его ледяная вода?

Конечно. С тех пор перед каждым боем я пробую заходить в холодную воду. Возможности использовать лед были не всегда, а вот холодная вода в бочке очень даже помогала. Садился туда.

Вы часто повторяете, что все зависит от самого человека и живой пример для него гораздо важнее слов. У вас растут два сына, вы уже стали для них примером?

На данный период времени я ничего не требую от них – младшему два года, старшему четыре. Но они каждый день со мной в зале. И смотрят на меня. Например, вчера вечером они перекусили, старший начал бегать по кругу, второй с ним. Старший начал приседать, младший тут же начал делать то же самое. Повторюсь, я ничего им не говорю, это они мне говорят: пап, давай потренируемся. У меня есть несколько групп детей, с которыми я занимаюсь в собственном клубе-академии в Казани. Дети мои смотрят за этими тренировками, так как всегда ездят со мной на тренировки, смотрят на детей. Может быть, в пять лет можно будет начинать заниматься со старшим. А пока младший очень внимательно смотрит на брата и повторяет все его действия.

В этом году у вас два пятилетних юбилея – семейной жизни и в профессиональной карьере. Это так?

Да. Так и есть. Сошлось.

Ваш собственный клуб приносит какой-то доход?

Нет. Родители ничего не платят за тренировки с их детьми, но я плачу зарплату своим тренерам, их шесть человек на меня работает. Они ведут секции карате двух разновидностей, борьбы, ММА в моем собственном клубе. Да и мне самому это полезно, не нужно оплачивать лагеря подготовки. А на это обычно уходит много времени и средств – на физподготовку, на питание, проживание. За аренду платить не приходится – помещение клуба я купил.

«Уютнее драться наверное, в «Татнефть-Арене». Чем дальше, тем мне легче драться, хотя дома психологический пресс трибун не всегда помогает» Фото: vklist.ru

«Армия стала толчком в переходе из карате в смешанные единоборства»

Служба в армии помогла вам в становлении как бойца?

Да, и даже очень. Я год отслужил в Росгвардии, домой вернулся младшим сержантом. Хороший толчок получил. Перешел из карате в смешанные единоборства. Ездил во время службы на массу соревнований – по рукопашному бою, боевому самбо, по дзюдо. Немного отстранился от карате и перешел в ММА. Так что армия стала толчком в переходе из карате в смешанные единоборства. А потом и женился, все объединилось и пошло...

В обычной жизни навыки профессионального бойца применять не приходилось?

Нет. Никогда. Я рос в неспокойном районе Альметьевска с населением 10 000 человек, и каждый из них знал, что я занимаюсь карате. Сейчас живу в Казани в Ново-Савиновском районе в поселке Брикетный, и там место специфическое, и там все всё знают про меня...

Где вам уютнее драться в Казани – в «Татнефть-Арене» или в «Пирамиде»?

Наверное, в «Татнефть-Арене». Чем дальше, тем мне легче драться, хотя дома психологический пресс трибун не всегда помогает. Дрался и в Китае (там была ничья с местным бойцом, которому судьи не дали проиграть, так говорят тренеры Ленара), и в Японии. Вот Япония мне запомнилась – завораживающая страна, совсем другой мир, хочется еще раз там побывать… А вот где и с кем будет мой новый бой, пока не знаю – контракт не подписан.

После боя бывает у вас разбор полетов с соперником?

Как таковых разборов полетов нет. Мы просто пожимаем руки, нет никакой враждебности, всегда остаемся друзьями. Ведь постоянно общаемся – то на сборах, то на турнирах, часто встречаемся.

Не завидуете высоким заработкам футболистов, хоккеистов?

Нет такой прямой зависти. Я больше нахожу веру во Всевышнего, сколько бог дал, столько оно и есть. Если даст больше, так получится, значит, так и должно быть.