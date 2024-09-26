«Вам позвонят, ответьте на все вопросы»: что делать, если вам в Telegram пишет начальник

От 20 до 30 миллионов рублей каждую неделю перечисляют татарстанцы на счета телефонных мошенников

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Здравствуйте, как у Вас обстоят дела на работе?»

От 20 до 30 миллионов рублей каждую неделю перечисляют татарстанцы на счета телефонных мошенников. Обмануть пожилого человека по телефону и выманить у него сбережения, как показывает полицейская статистика, для аферистов давно не проблема. Как бы ни предупреждала полиция, бабушки и дедушки, увы, продолжают вестись на эти уловки. Но теперь киберпреступники добрались и до мессенджера Telegram, значительно расширив свою целевую аудиторию.

Выглядит это так: в обычное будничное утро вам в Тelegram пишет начальник с, казалось бы, простым вопросом: «Как у Вас обстоят дела на работе?» Аккаунт подписан, как правило, полным Ф. И. О. начальника, оформлен его фотографией.

Затем начинается «шоу». Пишет, конечно же, не настоящий начальник, а мошенник, который создал фейковый аккаунт и подписал его именем руководителя организации. Начинается беседа, в процессе которой человека предупреждают, что позвонит некий «Иван Иванович» и нужно будет обязательно ответить на все его вопросы.

«Заранее предупреждаю, пусть все останется между нами»

Такой случай произошел с Марией из Казани.

«Мне в Telegram написала бывшая начальница. Я очень удивилась, было странно, почему она мне вообще пишет. Я обратила внимание, что аккаунт, с которого пришло сообщение, подписан по-другому – не так, как я ее заносила в список контактов. Насторожило и то, что обращалась ко мне бывшая начальница по имени и отчеству, хотя при нашем общении она всегда называла меня только по имени», – вспоминает Мария.

Сообщение мошенник начал с расспросов о работе, затем написал: «Я заранее предупреждаю, чтобы все осталось между нами. Я думала, вы уже слышали, что случилось. Меня посещали внепланово сотрудники силовой структуры, задавали много вопросов по персоналу. Ваша характеристика была предоставлена по требованию сотрудников. Скажите, пожалуйста, у Вас есть мысли, с чем это могло бы быть связано?»

Затем фейковая начальница рассказала, что якобы произошла утечка данных, и прислала фото, будто бы предоставленное сотрудниками МВД, с перепиской на экране телефона. Фотография выглядела убедительно, тем более на заднем плане был бланк ФСБ.

Фото: предоставлено героем публикации

«В переписке на фото некто уговаривал сотрудника слить данные организации за денежное вознаграждение. Фейковая начальница намекала мне, что я тоже могу быть причастна к этому. Я ответила, что ни о чем подобном не знаю. Тогда она предупредила, что мне позвонит некий Семенов Кирилл Андреевич», – рассказывает Мария.

Через некоторое время Марии действительно позвонили. Вызывающий абонент был подписан как «Семенов Кирилл Андреевич».

«Меня смутило, как так получилось, что у меня такого контакта в телефонной книге нет, а он “высветился” по имени, фамилии и отчеству? Мошенники, видимо, рассчитывают на то, что у перепуганного человека отключается логика в этот момент. На звонок я не ответила, и больше меня никто не беспокоил. Кстати, чат со всей перепиской был тут же удален, но скриншоты я сделать успела», – вспоминает Мария.

«Он очень грубо со мной общался – видимо, хотел запугать»

Замечена закономерность: сообщения от лженачальников поступают сотрудникам одной и той же организации в один день. Писать могут от имени руководителей разных подразделений.

Руслану, коллеге Марии, тоже написал мошенник – фейковый руководитель службы безопасности.

«Он мне сначала позвонил, но я не разобрал, что он говорит, попросил написать. Он мне начал говорить, что был в Роскомнадзоре и там ему предоставили список сотрудников, в котором было и мое имя. Якобы там хотели со мной побеседовать. Он предупредил, что мне позвонят от некого Владимира Викторовича», – рассказал Руслан.

Вскоре раздался звонок, Руслан проговорил с мошенником не больше 20 секунд.

«Он очень грубо со мной общался – видимо, хотел запугать. Я уже тогда понимал, что это мошенники. Напора такого не выдержал и прервал разговор», – рассказывает мужчина.

«Они могут писать, что будет какая-то проверка, что нужно выделить средства под это мероприятие»

В МВД Татарстана «Татар-информу» рассказали, что такие случаи можно назвать единичными, но это только пока. В разных районах республики в отделы полиции поступило порядка 50 заявлений от пострадавших, которые повелись на такого рода уловки мошенников.

«Каждый год мы выявляем новые способы мошенничества. Такого рода киберпреступления начали фиксировать в этом году», – рассказал заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Рафаэль Мусаев.

Он отметил, что преступники используют разные сценарии при общении в мессенджере. Имена руководителей они ищут в Сети – это не сложно. Иногда используют метод подмены номера, и при звонке появляется настоящий номер организации. Затем они затевают беседу, запугивают и в конечном итоге выманивают деньги.

«Они могут писать, что будет какая-то проверка, что нужно выделить средства под это мероприятие, и присылают номер карты, куда нужно перевести деньги. Часто пишут бухгалтерам, говорят, что нужно перевести средства организации, и присылают номер счета для перевода», – объясняет Рафаэль Мусаев.

В разных районах республики в отделы полиции поступило порядка 50 заявлений от пострадавших, которые повелись на такого рода уловки мошенников Фото: © «Татар-информ»

«Ущерб – от десяти тысяч до нескольких миллионов рублей»

Этим способом мошенники также могут выманить личные данные своей жертвы, чтобы позже взломать, допустим, аккаунт на Госуслугах или оформить на ее имя кредиты.

«Были случаи, когда учителям писали от имени директора, просили выслать средства на помощь участникам СВО, какую-то благотворительность или еще что-то. Суммы ущерба варьируются от десяти тысяч до нескольких миллионов рублей. Если вспомнить случаи с крупным ущербом, тогда с фейкового аккаунта начальника написали сотруднику, который был в доверительных отношениях с ним. Его попросили срочно выслать несколько миллионов. Он ничего не заподозрил и тут же отправил деньги», – рассказывает сотрудник МВД.

И если в целом, говорят полицейские, количество интернет-преступлений снижается, то суммы ущерба, увы, значительно выросли. За 2023 год интернет-преступники выманили у жителей республики более двух миллиардов рублей, в этом году, учитывая, что до его конца еще три месяца, сумма ущерба уже перевалила за три миллиарда.

«Мы связываем рост суммы ущерба с тем, что, похищая средства у доверчивых граждан, мошенники стали еще и уговаривать их продать свое имущество. Срок совершения преступления растягивается на несколько месяцев, потерпевший продает свою квартиру, а деньги передает злоумышленникам. В этих случаях сумма ущерба уже переваливает за 10 миллионов рублей», – отметил Рафаэль Мусаев.

Похожий случай произошел с известной певицей Ларисой Долиной. С артисткой связались мошенники, убедили ее фиктивно продать квартиру, а деньги перевести на безопасный счет. Ущерб составил более 200 миллионов рублей.

Кибермошенничества разделяют на два вида: кражи и мошенничества с использованием интернета. Способы совершения у них одинаковые, разница лишь в том, что в одном случае мошенник сам украл средства, взломав личный кабинет в банке или Госуслугах, а во втором человек собственноручно перевел свои деньги.

За 2023 год интернет-преступники выманили у жителей республики более двух миллиардов рублей Фото: © «Татар-информ»

Так, за 8 месяцев этого года интернет-преступники совершили 2451 кражу, за такой же период прошлого года таких случаев было 2938. В МВД говорят, что снизить количество таких преступлений помогает профилактика.

Мошенничеств за этот год зарегистрировано уже 9020, за 8 месяцев прошлого года их было 8887. Здесь заметен небольшой рост – в 1,5%.

Татарский язык сломал схему мошенников

В МВД советуют тщательно перепроверять информацию, обращать внимание на все подозрительные аккаунты и звонки и незамедлительно обращаться в полицию.

Лучше перезвонить руководителю и уточнить у него, действительно ли это он писал вам в мессенджере. Звонить, конечно же, нужно через телефонную связь на номер, который записан в телефонной книге вашего смартфона.

Фото: © «Татар-информ»

Можно и применить смекалку, например, как это сделала сотрудница нашей редакции. Она ответила мошеннику на татарском языке – преступная схема тут же дала сбой.