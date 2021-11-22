«Вам месяц времени»: Минниханов поручил разобраться со счетами бизнесу за вывоз мусора

Встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями в Набережных Челнах выявила ряд проблем, решение которых требуется на федеральном уровне. Руководитель республики пообещал лично подключиться к решению вопросов и обратиться к Премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями в Набережных Челнах выявила ряд проблем

Фото: president.tatarstan.ru

«Если бы не пандемия, электронная торговля бы таких результатов не имела»

Открывая собрание, бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев сказал, что такие встречи важны – органы власти получают конкретные поручения, вносятся поправки в законодательные акты, принимаются дополнительные программы поддержки. Так, после встречи с представителями сферы электронной торговли в Пестречинском районе на прошлой неделе была принята Программа развития интернет-торговли РТ на 2021-2022 годы, которая направлена на расширение рынков сбыта для татарстанских предпринимателей и закрепление лидерства нашей республики «в этой очень перспективной отрасли».

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для бизнеса, но для некоторых видов деятельности она стала своеобразной точкой роста. «Мы переживаем непростые времена, пандемия никуда не ушла. Прошлый год был очень критичный, в этом году мы тоже принимаем те или иные решения. При принятии любого решения мы исходим из того, чтобы меньше навредить бизнесу, но пока бесследно это не проходит. Но есть некоторые виды бизнеса, которые на этом очень серьезно поднялись. И вообще, если бы не пандемия, я думаю, электронная торговля никогда бы таких результатов не имела», – подчеркнул Минниханов.

Открывая собрание, Фарид Абдулганиев сказал, что такие встречи важны Фото: president.tatarstan.ru

Предприниматели Татарстана планируют получить 4 млрд рублей льготных кредитов

Татарстан традиционно занимает активную позицию в реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства как в текущей работе, так и в оперативной – реализации антикризисных мер поддержки, сообщила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

В качестве примера она привела высокую активность татарстанских предпринимателей на получение мер поддержки в связи с нерабочими днями в ноябре. Так, бизнесмены подали 1,2 тыс. заявок на получение льготных кредитов под 3% по возобновленной с 1 ноября программе «ФОТ 3.0». Заявленную сумму – 4 млрд рублей – Илюшникова назвала «приличной».

По другой программе – предоставления грантов в размере 1 МРОТ на работника – от татарстанских предпринимателей поступило около 13 тыс. заявлений, 11 тыс. из них соответствуют установленным критериям. «Число сотрудников у предпринимателей – 67 тыс. человек», – сказала Илюшникова. Одно из требований программы – сохранение не менее 90% коллектива.

Татьяна Илюшникова отметила, что Татарстан традиционно занимает активную позицию в реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства Фото: president.tatarstan.ru

«Менять правила игры – это не очень красиво»

На встрече был поднят вопрос смягчения условий по микрозаймам, что особенно актуально в период пандемии. Так, до введения ограничительных мер 2020 года максимальный срок микрозайма, выдаваемый Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан, составлял 3 года, сейчас – по решению федерального центра – только 2 года.

«Так как денег меньше стало, Москва решила сделать два года», – сказал Минниханов.

По его словам, проблему нужно довести до Минэкономразвития России.

«У нас есть еще такой крутой депутат Топилин (Максим, – прим. Т-и), он за экономическую политику отвечает в Госдуме, наши коллеги здесь – Альфия Гумаровна (Когогина, – прим. Т-и), Айрат Закиевич (Фаррахов, – прим. Т-и). Будем работать. Потому что менять правила игры – это не очень красиво. В это время (ограничений из-за распространения коронавируса, – прим. Т-и) не на два года, наоборот, может быть на 4 года (нужно предоставлять займы, – прим. Т-и). (…) Вообще вопрос очень правильный. Мы тоже готовы обратиться в Правительство. Это уже было, нужно хотя бы вернуть тот горизонт (3 года, – прим. Т-и), который был», – сказал Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для бизнеса, но для некоторых видов деятельности она стала своеобразной точкой роста Фото: president.tatarstan.ru

«Нам должно быть стыдно, что мы не можем эту работу завершить»

Пожаловались предприниматели на то, что некоторые виды поддержки можно получить только если оформить заявление на бумажном носителе.

«Например, субсидии, потому что там есть принцип – кто быстрее подал, и получается, что предприниматели Казани и близлежащие фермы находятся в более выгодном положении», – сказал Уполномоченный при Президенте Республике Татарстан по защите прав предпринимателей Михаил Кузнецов.

Он напомнил, что Минцифры анонсировало проект «Мои субсидии», но там не все меры поддержки представлены и попросил оцифровать все меры поддержки, чтобы была возможность подачи заявок онлайн.

«На сегодняшний день платформа работает, реализовано 19 мер поддержки. На сегодняшний день уже 4,5 тыс. скачиваний приложений на мобильное устройство. Более 54 тыс. заявок уже рассмотрено и более 300 млн рублей поддержки уже выдано. До конца года еще 36 поддержек планируется вывести на эту платформу. И самая ожидаемая здесь поддержка – Фонда поддержки предпринимателей – микрозаймы», – сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Альберт Яковлев.

Президент отметил, что у республики уже есть опыт по созданию системы сбора заявлений на субсидии онлайн для личных подсобных хозяйств и он показывает неплохие результаты.

«Нам должно быть стыдно, что мы не можем эту работу завершить, поэтому определите, что для этого надо», – сказал Президент Татарстана.

Руководитель республики поручил Минэкономики провести учебу для предпринимателей, чтобы они знали, что можно получить меры поддержки дистанционно. По его словам, цифровые сервисы позволят убрать бюрократию и коррупционную составляющую.

Он также поручил Минцифры и Минэкономики определить приоритетность – какие инструменты нужно перевести в электронный вид в первую очередь.

Сергей Майоров: «Из-за перебоев в поставке кислорода выручка многих предприятий снизилась до 30%» Фото: president.tatarstan.ru

Промышленности не хватает кислорода

Нехватка технического кислорода приводит к регулярным остановкам предприятий промышленности, сообщил Президенту председатель правления машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров. Это создает перебои в поставках литейной продукции.

«Из-за перебоев в поставке кислорода выручка многих предприятий снизилась до 30%», – сказал Майоров.

Предприятий, которые используют технический кислород, в Набережных Челнах более 100, суммарная потребность превышает 150 тонн в месяц.

«Это небольшое количество. Никто не ожидал, что кислород мы будем в таком объеме потреблять. В прошлом году таких объемов не было. Мы в пик до 110 тонн в сутки кислород потребляли и практически мы 100 тонн делаем. Хорошо, что у нас запасы были. Но кроме того, промышленные предприятия Татарстана отгружали [кислород] нашим соседям», – сказал Минниханов.

Он отметил, что в последнее время идет стабилизация ситуации. Министр промышленности Татарстана Альберт Каримов подтвердил, что в последние дни потребление кислорода снизилось и составляет менее 100 тонн.

Минниханов отметил, что для промышленного производства также должен быть кислород. «У нас же вопрос кислорода вообще никогда не был, и если будем все вакцинироваться, и не будет», – заметил Президент.

Он поручил отработать вопрос ликвидации дефицита кислорода с местными производителями и с федеральным центром. «Для промпредприятий найдите лимит», – поручил Минниханов.

Альберт Каримов (слева) подтвердил, что в последние дни потребление кислорода снизилось и составляет менее 100 тонн Фото: president.tatarstan.ru

Резиденты ТОСЭР в Челнах вложили 21 млрд рублей

Представитель резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны» попросил Президента Татарстана рассмотреть вопрос применения пониженных страховых взносов.

«После третьего года функционирования ТОСЭР у меня теряется интерес работать, так как для резидентов, получающих такой статус по истечении трех лет действия ТОСЭР, льгота на страховые взносы не предоставляется. Эта льгота является ключевой, особенно на начальном этапе реализации проекта. Считаем, что для нас и других резидентов ТОСЭРов чрезвычайно важно продление данной льготы на более длительный срок. Уважаемый Рустам Нургалиевич, мы вас просим обратиться к федеральным властям для содействия в решении этого вопроса», – призвал гендиректор компании ПИК «Хуанхэ» Анатолий Головчак-Фрейзе резидент.

Минниханов отметил, что эта тема очень важна и три года льготного периода – действительно маленький срок. Однако необходимо проработать все подходы, чтобы обеспечить продление этого периода. Может быть, предположил он, период можно будет продлевать при привлечении дополнительных инвестиций или увеличении рабочих мест.

«Тема для меня известная. Надо обстоятельно показать, что такое ТОСЭР, что дает территория опережающего развития, а также что будет, если резиденты не найдут мер поддержки. Я готов за это дело бороться, готов вместе с коллегами из Федерального Собрания работать в этом направлении», – заверил Президент республики.

Он подчеркнул, что ТОСЭР сегодня является серьезным инструментом для привлечения инвестиций. Мэр Автограда Наиль Магдеев уточнил, что за пять лет работы 39 резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» вложили 21 млрд рублей и создали 6,2 тыс. рабочих мест.

Наиль Магдеев (в центре) уточнил, что за пять лет работы 39 резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» вложили 21 млрд рублей и создали 6,2 тыс. рабочих мест Фото: president.tatarstan.ru

Необходимо работать на доверии, а не создавать преграды для предпринимателей

К Президенту РТ обратился резидент промпарка «Развитие» – директор ООО «Луч» Руслан Мустафин с вопросом по существующей процедуре предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

На сегодняшний день промышленный парк полностью заполнен резидентами. В связи с принятием постановления резидентам промпарков наряду с управляющими компаниями при передаче арендованного земельного участка в субаренду необходимо пройти процедуру рассмотрения на Инвестиционном совете в полном объеме.

«Мы хотим расширяться и войти в промпарк „Развитие“ уже в третью очередь. По новому постановлению я как резидент не могу получить земельный участок в субаренду без повторного проведения инвестсовета и рассмотрения на нем нашего проекта», – рассказал Руслан Мустафин.

По словам обратившегося, эта процедура занимает не менее 60 дней. «В такой ситуации мы теряем не только деньги, но и время. Текущий порядок создает проблемы для входа новых резидентов», – описал ситуацию Мустафин.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннуллина отметила, что данное постановление было принято в связи с недобросовестностью ряда управляющих компаний, которые по своему назначению использовали земли.

Талия Миннуллина отметила, что постановление было принято в связи с недобросовестностью ряда управляющих компаний Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана отметил, что в этом случае необходимо работать на доверии, а не создавать преграды для предпринимателей.

«Что мы каждого резидента будем рассматривать что ли? Нам делать нечего? Мы должны работать на доверии. Если я не доверяю, я еще один надзор должен поставить что ли? Цена взятки только будет расти. Риски всегда есть, и недобросовестные люди всегда были. Не будем всех подозревать. Те, кто нарушил правила, с тем и будем разбираться, Прокурор меня поддержит. Необходимо упростить или отменить данное постановление», – поручил руководитель республики.

В Челнах может появиться аналог казанского агропромпарка

Самозанятые Тукаевского района Татарстана обратились к Президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой рассмотреть возможность создания в Набережных Челнах торговой площадки, аналогичной Агропромпарку «Казань».

Руководитель ассоциации самозанятых Тукаевского района Эльфат Хабибрахманов рассказал, что в этом муниципалитете и соседних Набережных Челнах трудятся 20 тыс. самозанятых, а сам он занимается художественной ковкой. Наиболее же популярной сферой деятельности среди самозанятых в районе является пищевое производство. Им занимаются кондитеры, пекари, производители мясных полуфабрикатов и полезных снеков.

Эльфат Хабибрахманов обратился к Президенту РТ с просьбой рассмотреть возможность создания в Челнах торговой площадки, аналогичной агропромпарку «Казань» Фото: president.tatarstan.ru

Большинство таких производителей работают в домашних условиях, что чаще всего не соответствует требованиям СанПиН. Создание инфраструктуры для самозанятых позволит им выйти за пределы домашнего производства и масштабировать свое дело.

В качестве примера успешного опыта работы самозанятых местный активист упомянул Агропромпарк «Казань». «Создание аналогичной площадки на территории города Набережные Челны обеспечило бы возможность реализовывать свою продукцию на площадке самозанятым не только из Челнов, но и из ближайших районов. Рустам Нургалиевич, просим Вас рассмотреть возможность создания такой площадки на территории города Набережные Челны», – обратился самозанятый к Президенту.

Рустам Минниханов согласился, что Агропромпарк в Казани успешно работает на сегодняшний день.

«Агропромпарк в Казани хорошо вписался в эту задачу. Наиль Гамбарович, есть у вас такие площадки?» – обратился руководитель республики к мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву.

Глава Автограда пообещал рассмотреть идею и затем доложить о решениях Президенту РТ.

«В Челнах необходимо создать площадку, аналогичную Агропромпарку „Казань“. Мы дали такую возможность для самозанятых — это и торговля сразу, и производство. Надо такие площадки находить», – поручил Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что необходимо работать на доверии, а не создавать преграды для предпринимателей Фото: president.tatarstan.ru

«Один подход должен быть для всех»

Абдулганиев сообщил, что каждое десятое обращение от предпринимателей касается темы оборота твердых коммунальных отходов (ТКО) и оплаты за их вывоз.

«Или же имеются случаи, вопиющие, непредставления этой услуги как таковой». По его словам, сталкиваются с этой проблемой практически всен предприниматели из наиболее пострадавших сфер деятельности.

В действующих Правилах коммерческого учета ТКО используется формулировка «количество и объем контейнеров, установленных на контейнерной площадке» исходя из которых и осуществляется начисление платы. При этом не учитывается объем фактически вывезенного мусора в период нерабочих недель, на что обращают внимание предприниматели.

О счетах за мусор, который фактически не вывозился, рассказала руководитель Центра раннего плавания для грудничков «Буль- Буль» Вероника Красильникова.

Вероника Красильникова рассказала о счетах за мусор, который фактически не вывозился Фото: president.tatarstan.ru

«В 2020 году возникли разногласия региональным оператором по обращению с ТКО ООО «Гринта» по вопросу оплаты фактически не оказанных нам услуг. Также мы в течение года не могли ними связаться, чтобы они начали вывозить у нас мусор, фактически его у нас никто не вывозил, из-за этого к нам были претензии нашего Роспотребнадзора, нам сделали предупреждение, мы своими силами вывезли мусор. Несмотря на это нам производились начисления. Мы не одни оказались в такой ситуации», – рассказала Красильникова

Она отметила, что при работе с регоператорами у предпринимателей возникают разногласия по порядку начисления оплаты за вывоз ТКО, в большинстве договоров начисление платы производится по нормативу, а не по фактическому объему образованных ТКО.

«Ситуация ухудшается тем, что зачастую у предпринимателей нет своей площадки ТКО, отходы складируются в общих контейнерах, в которых нет возможности раздельного учета отходов. Эта проблема затрагивает десятки тысяч предпринимателей республики. Нам известно, что с рядом компаний регоператор заключил договоры на условиях расчета объема оказанных услуг по количеству установленных контейнеров, а не по нормативу накопления ТКО», – пояснила спикер.

Минниханов поинтересовался у представителей «Гринты» почему они не отвечают своим клиентам: «Почему вы такие недоступные, до вас не дозвониться? У вас горячая линия должна быть у вас каждый звонок должен быть зафиксирован».

Светлана Ярлыченко сказала, что норматив начисляется исходя или из количества сотрудников, или площади помещения Фото: president.tatarstan.ru

Гендиректор «Гринты» Светлана Ярлыченко сказала, что норматив начисляется исходя или из количества сотрудников, или площади помещения. «И у нас очень часто нет этих сведений – мы берем их из открытых источников, высылаем договор с перспективой достучаться до предпринимателей, чтобы они нам дали уже корректные сведения. Вот тот, кто звонит, приходит в офисы к нашим агентам на местах, со всеми заключаются договора», – отметила она.

Заключать прямые договора по объему вывозимого мусора мешают пробелы в законодательстве.

«Нам надо собрать представителей малого бизнеса, регоператоров, Минстрой РТ и обсудить что нужно сделать. Если две стороны договорились и это не приносит убыток, это возможно. Если нужно, я обращусь адрес Председателя Правительства РФ если нужно какое-то нормативное решение изменить. Я думаю, в рамках заключения договоров можно выбрать тот или иной вариант. Или гибче сделать нормативную базу. Вам месяц времени, в течение месяца мне доложите. Один подход должен быть для всех», – сказал Рустам Минниханов.

Минниханов поручил Управлению Федеральной антимонопольной службы России по Татарстану и прокуратуру республики проанализировать проблему оборота твердых коммунальных отходов, а Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ подготовить обращение в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина об урегулировании законодательных пробелов.