«Вам есть чем делиться»: федеральные эксперты об опыте кардиологов и кардиохирургов РТ

В эти дни казанский ИТ-парк принимает образовательный форум «Сердечная команда». Его темой стала коронарная, или ишемическая, болезнь – самая частая среди патологий сердца и сосудов. О том, какая программа ждет гостей форума и как оценивают опыт работы сердечных команд в Татарстане, узнавал «Татар-информ».





Более 400 врачей со всего СНГ приехали на форум в столицу Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ишемическая болезнь – самая распространенная патология сердца

От болезней сердечно-сосудистой системы в Татарстане по итогам 2025 года страдали 40,3 на тысячу человек – такие данные приводит Министерство здравоохранения республики. Тенденция такова, что инфарктов и инсультов становится меньше, но растет количество хронических форм сердечных патологий.

«Сердечно-сосудистые заболевания остаются самыми распространенными среди всех патологий. Среди этой группы чаще всего пациенты сталкиваются с коронарной, или ишемической, болезнью сердца – заболеванием артерий, кровоснабжающих сердечную мышцу. В Татарстане оно встречается так же часто, как и в России, как и за ее пределами. Болезнь является одной из основных причин смертности», – рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Коронарная болезнь стала в этом году темой образовательного форума «Сердечная команда», который открылся сегодня в ИТ-парке Казани.

«Форум проводится уже в четвертый раз. В этот раз он посвящен лечению коронарной болезни и междисциплинарному подходу. Дело в том, что в лечении любой сердечной патологии участвует сердечная команда: кардиолог, кардиохирург и специалист рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. Персонализированный подход к пациенту, взаимодействие и адекватное коллегиальное решение – это основа успешного лечения», – объяснил заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии КГМА Ильдар Абдульянов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Накануне форума внутри сообщества кардиологов был проведен опрос. По его результатам, большинство специалистов-медиков назвали фундаментом сердечной команды – диалог и пациентоориентированность, а главным вызовом – сложность собрать всех экспертов в одно время в одном месте.

«Татарстан – лидер по внедрению высокотехнологичных методов лечения пациентов-сердечников»

По словам организаторов, форум «Сердечная команда» – площадка, на которой медики смогут подискутировать, обсудить самые сложные случаи из практики. Участники поделятся наработками, открытиями и собственным опытом, чтобы увеличить уровень собственной компетенции, что, несомненно, является хорошей новостью и для пациентов.

Хирурги ведущих федеральных центров проведут мастер-классы, благодаря которым можно будет увидеть применение новых методик в условной операционной.

«Татарстан – лидер по внедрению высокотехнологичных методов лечения, особенно лечения пациентов-сердечников. Наши методы лечения действительно спасают жизни», – подчеркнул главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Минздрава РТ Булат Шарафутдинов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня сердечно-сосудистая медицина в Татарстане достигла достойного уровня по количеству операций. По данным Минздрава РТ, на сегодня в сосудистые центры госпитализированы 20 735 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, в центры чрескожных вмешательств – 14 253 человека с острым коронарным синдромом. В 2025 году увеличилось количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях. Их было 41 539, что на 33,8% больше, чем в 2024-м.

«Сегодня перед медиками стоит задача по улучшению качества и безопасности. Часто появляются пациенты высокого хирургического риска, у которых есть сопутствующие заболевания, например онкология. Решения по ним нужно принимать опять же коллективно», – заметил Булат Шарафутдинов.

«Опыт Татарстана успешно используется на федеральном уровне»

Узнаваемость конференции «Сердечная команда» растет из года в год. Количество участников форума также увеличивается. В этот раз на мероприятие прибыли порядка 50 спикеров и более 400 участников со всей России и из стран СНГ.

О своих ожиданиях от форума журналистам рассказали гости Татарстана – эксперты отечественного здравоохранения.

«Конференция, на мой взгляд, очень важна, потому что во всем мире решение о лечении пациента с ишемической болезнью сердца принимается командой. Командная работа сохраняется, несмотря на то, что в медицине все быстро меняется: появляются новые лекарства, технологии», – отметил руководитель Федерального центра высоких медицинских технологий в Калининграде, вице-президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России Юрий Шнейдер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доктор уверен, что форум очень важен для всего отечественного сообщества сердечно-сосудистых хирургов. Особенно важна возможность обмена опытом, потому как это делается на благо пациентов.

«Если говорить об опыте Татарстана, то он успешно используется на федеральном уровне. Мы знаем работу местных хирургов, например кардиохирурга Роина Джорджикия. Мы много слышим о Больнице скорой медицинской помощи в Набережных Челнах. Татарстан – регион, где делается много замечательных вещей. Надеюсь, на этой конференции мы детально обсудим эти замечательные вещи», – резюмировал Шнейдер.

Татарстан находится на передовой в борьбе с болезнями сердца и сосудов, уверен главный кардиолог Управления делами Президента РФ Никита Ломакин. Республика держит высокую планку благодаря уровню оснащенности и квалификации специалистов.

«Я с большим удовольствием принимаю участие в этом мероприятии. Помню, как два года назад мы с большой командой провели в Казани очень много времени, подготавливая медицинские объекты к проведению саммита БРИКС. Республика Татарстан – замечательное место для проведения подобных мероприятий, потому что Татарстан – это технологии и очень высокий уровень местных специалистов. Вам есть чем делиться. Радует, что мероприятие имеет всероссийский масштаб», – отметил Никита Ломакин.

На форуме будут и молодые врачи, некоторые из них еще определяются со своей специальностью. Они смогут присутствовать на обсуждениях более опытных коллег.

Образовательный форум в ИТ-парке продлится до 19 марта.