Валюта, вклады или крипта: как уберечь деньги от инфляции?

Банк России после введения западных санкций резко двигал ключевую ставку с 9,5% до 20% и обратно. Это сказалось на ставках по вкладам – они росли и вновь снижались. Стоит ли сейчас хранить деньги в банке или выбрать иные инструменты для сбережения, разбирался корреспондент «Татар-информа».

Банк России после введения западных санкций резко двигал ключевую ставку с 9,5% до 20% и обратно Фото: cbr.ru

Объем депозитов татарстанцев восстановился после февральского оттока

Банк России резко повысил ключевую ставку после введения антироссийских санкций – в феврале она увеличилась с 9,5% годовых сразу до 20%. А в результате, по данным ЦБ, максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, выросла с 8,1% в середине февраля до 20,5% годовых в марте. Предложения на рынке достигали 25% годовых.

Привлекательные ставки притянули средства вкладчиков. Уже в апреле деньги населения практически полностью вернулись в банки, отмечал ЦБ.

Однако начиная с апреля Банк России столь же решительно снижал ключевую ставку и вернул ее к 9,5% годовых. Средняя ставка по депозитам упала до 9,8%.

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По данным индекса FRG100, который рассчитывает среднюю доходность вкладов до одного года на сумму 100 тыс. рублей в 50 банках, средняя доходность по вкладам 22 июня составляла 6,9% годовых.

На начало мая сумма вкладов татарстанцев достигала 684,1 млрд рублей – это больше, чем два бюджета Татарстана. Большой отток вкладов, по данным ЦБ, был также в феврале – из банков забрали свыше 25 млрд рублей. Однако к началу мая сумма депозитов почти вернулась к докризисному уровню. Интересно, что валютные вклады с конца февраля уменьшились на 29 млрд рублей – до 92 млрд в рублевом эквиваленте, рублевые выросли на 26,5 млрд рублей – до 592,3 млрд.

«Вложения в акции и валюту рискованные»

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов сообщил «Татар-информу», что в России практически нет альтернатив банковским вкладам по соотношению риска и доходности.

«Отток февраля-марта был практически полностью компенсирован. Таким образом, говорить о том, что граждане РФ перестали доверять банкам, на мой взгляд, пока явно рано», – рассказал Додонов.

Вложения в акции или валюты, особенно «экзотичные», не говоря уже о криптовалютах, слишком рискованные Фото: Kanchanara / Unsplash

По его словам, доходность по облигациям федерального займа (ОФЗ) и облигациям ведущих российских корпоративных эмитентов сейчас сопоставима со ставками по вкладам и не имеет преимуществ, а вложения в акции или валюты, особенно «экзотичные», не говоря уже о криптовалютах, – слишком рискованные.

Инфляция в России в мае составила 17%. «В среднесрочной перспективе инфляция продолжит замедляться, при этом не исключено, что на горизонте года она опустится ниже 10%. Ставки по вкладам сейчас составляют 8-9%, то есть они вполне могут компенсировать если не всю, то большую часть инфляции», – полагает Игорь Додонов.

«Хранить деньги под подушкой бессмысленно»

С помощью финансовых инструментов – акций, облигаций, золота и иностранной валюты – можно заработать больше уровня инфляции, но есть риск и вовсе потерять накопления, отметил профессор, доцент Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

«Если у людей есть необходимость хранить деньги, то их нужно хранить в тех инструментах, которые обеспечивают максимальную надежность и ликвидность. Это может быть банковский вклад или государственные облигации. И в том и в другом случае вкладчик сможет получить гарантированную доходность», – сказал Кох.

Он отметил, что вкладчику стоит понимать, что доход от таких операций в лучшем случае будет перекрывать инфляцию.

«Если у людей есть необходимость хранить деньги, то их нужно хранить в тех инструментах, которые обеспечивают максимальную надежность и ликвидность» Фото: © «Татар-информ»

«Если брать в долгосрочной перспективе, такие инвестиции перекрывают по доходности инфляцию, в лучшем случае на 1% годовых. Если житель России хочет приумножить свои сбережения, то тогда нужно будет рисковать и использовать инструменты, по которым можно получить большую или меньшую доходность, включая убыток. Это могут быть инвестиции в недвижимость, золото, акции или валюту», – полагает Кох.

Однако эксперт все же не рекомендовал хранить сбережения дома. «Если есть необходимость купить что-то нужное, то деньги можно потратить, не дожидаясь повышения цен. Откладывать заранее запланированное потребление не нужно. Специально вкладывать в то, что не нужно, не стоит. Под подушкой хранить деньги бессмысленно. Если вы не хотите что-то покупать, значит, эти деньги должны быть инвестированы», – заключил он.

«Банковские депозиты в рублях сегодня одно из выгодных вложений»

Эксперт считает интересными в текущих условиях вложения в облигации ОФЗ. «Традиционной альтернативой банковским вкладам считают облигации федерального займа (ОФЗ). Однако их доходность вместе со снижением ключевой ставки также снижается. Так, по выпуску ОФЗ 26209 с пиковых 20,31% 13 мая она опустилась до 13,25%. Это превышает предлагаемую доходность по вкладам и сопоставимо с уровнем инфляции. Мы считаем этот инструмент предпочтительным», – сказал он.

Хранение доллара на банковских счетах имеет риски удержания комиссии, которую уже начали вводить банки Фото: © «Татар-информ»

Он спрогнозировал ослабление курса российской валюты до 65-70 рублей за доллар к осени. Однако подчеркнул, что хранение доллара на банковских счетах имеет риски удержания комиссии, которую уже начали вводить банки.

«Те, кто пришел на высокие проценты, скорее всего, заберут деньги»

Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов уверен, что россияне не станут снимать деньги с банковских вкладов из-за понижения процентной ставки.

«Мы считаем, что те, кто рассматривал банковские вклады как основной инструмент получения доходности, скорее всего, так и будут его использовать, несмотря на резкое снижение доходности; те, кто пришел на высокие проценты, скорее всего, заберут деньги, размещая их в более доходных инструментах», – уточнил он.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день облигации остаются надежным инструментом для сохранения средств.

«Пока сложно говорить об окончании волны распродаж на фондовом рынке, поэтому рассматривать акции как инструмент инвестирования можно только с горизонтами 3-5 лет, тем не менее рынок облигаций после обвала демонстрирует небывалый рост, рублевые государственные облигации ОФЗ в настоящие время хорошие подспорье для консервативных инвесторов. Мы считаем, что тенденция роста этого рынка только начата», – сказал он.

Россияне не станут снимать деньги с банковских вкладов из-за понижения процентной ставки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Золото слишком уязвимо»

Директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг компании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский также считает ОФЗ предпочтительным способом вложений.

«Вкладываться в депозиты сейчас уже не так выгодно, как весной, но на короткие периоды для граждан они останутся инструментом накопления. Что касается золота, то его покупка и вложение в банковскую ячейку на сохранение имеет смысл только в качестве дополнения к основному капиталу, то есть не более 10%. Золото слишком уязвимо в физическом виде перед возможными изменениями в законодательстве, а финансовые инструменты на его основе требуют знаний и опыта», – сказал он.

Поэтому тем, кто готов зарабатывать немного больше и не тратить время на переоформление договоров, эксперт рекомендует рассмотреть вопрос покупки ОФЗ.

«Государственные облигации дают хороший доход и гарантию выплаты даже при массовых дефолтах банков. Купить их можно через отделение банка, приложение в телефоне или интернет-банке, открыв брокерский счет при выбранной кредитной организации. Наиболее эффективно в ближайшие два года будет вложение в акции первого эшелона ММВБ, поскольку крупнейшие компании страны еще не восстановили свои позиции на рынке, а приток новых денег на биржу должен поднять снова цены выше докризисных, то есть десятки процентов, пока продолжится восстановление экономики», – сообщил Звенигородский.

Рынок облигаций после обвала демонстрирует небывалый рост Фото: Adam Nowakowski / Unsplash

Вложения на перспективу

С начала года, по данным экспертов, золото и серебро в рублях потеряли около 20%. Сейчас средняя стоимость золотого слитка весом в 1 грамм составляет 4,1 тыс. рублей, 50 граммов серебра – 2,8 тыс.

«Что касается золота, то это вложение средств на длительную перспективу от трех и более лет. Доходность этого инструмента, особенно коллекционных монет, невысока, но надежна», – сказал Валерий Корнейчук.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов также отметил, что защиту от инфляции дают инвестиции в золото и недвижимость, но это вложения на долгосрочную перспективу.

«Ситуация на рынке драгоценных металлов пока не радужная в связи с валютным курсом рубля, который нивелировал их роль как защитных инструментов. Ситуация парадоксальная, и пока не ясно, сколько она продлится, нельзя исключать сценарий продления валютных ограничений, что не приведет к положительной динамике», –добавил Алексей Антонов.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»