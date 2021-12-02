Валяные варежки с новогодней росписью: В Челнах пройдут «Новогодние ярмарки самозанятых»

Предоставлено организаторами.

Фото предоставлено организаторами

В течение трех дней — 10, 11 и 12 декабря — в Набережных Челнах состоятся «Новогодние ярмарки самозанятых». Ознакомиться с праздничными идеями и закупиться подарками для близких можно будет в торговом центре «Омега». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила координатор ярмарки Ирина Макарова.

Участие в новогодних ярмарках примут самозанятые со всей республики. Свои изделия и продукцию представят как уже опытные, так и начинающие самозанятые из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, поселков Камские Поляны и Алексеевское. Понравившиеся изделия можно будет приобрести минимум за 300 рублей.

Фото предоставлено организаторами.

«Ассортимент самозанятых безумно богатый. В качестве новогодних и рождественских подарков можно подобрать гостинцы ручной работы — домашний сыр, чипсы из овощей и фруктов, пастилу, сладости. А также крафтовые сувениры — гальванические украшения, вязаные игрушки, изделия из камней, свечи, скрабы, кашпо из гипса, значки их эпоксидной смолы, светящиеся браслеты и бусы с именами, пижамы и даже валяные варежки с новогодней росписью», — пояснила собеседница агентства.

Организаторы предупредили, что вход в ТЦ осуществляется по QR-кодам, мероприятие пройдет при соблюдении всех антиковидных мер.

Фото предоставлено организаторами.

«Каждый день на ярмарках будет задействовано по 22 рабочих стола, в течение трех дней свою продукцию представят 66 самозанятых. Время работы — с 10.00 до 22.00», — добавила Ирина Макарова.

Цель ярмарок — развитие и популяризация института самозанятости в Татарстане и решение проблемных вопросов самозанятых за счет организации и предоставления дополнительных площадок продвижения бизнеса.

Серия мероприятий проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и организована Фондом поддержки предпринимательства РТ при поддержке Министерства экономики РТ.

Фото предоставлено организаторами.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.