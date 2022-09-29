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Ру Тат
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Политика
29 сентября 2022  15:08

Валуев получил повестку из военкомата

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Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев получил повестку и собирается отправиться в военкомат после пленарных недель. 

«Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовет – пойду», – написал он в своем Telegram-канале.

В тексте повестки с опубликованного фото сказано, что политик  был вызван в военкомат в Санкт-Петербурге еще 15 сентября для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета. 

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».

#мобилизация #Николай Валуев #спецоперация на Украине
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