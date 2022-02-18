Валовый территориальный продукт Верхнеуслонского района составил 107,7%

Фото: пресс-служба Президента РТ

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов посетил Верхнеуслонский район, где принял участие в отчетном заседании районного совета. С докладом об основных показателях социально-экономического развития и перспективах выступил руководитель района Марат Зиатдинов. Об этом сообщается на портале Правительства РТ.

Перспективы развития в основном касались промпроизводства. Так, предприятие «Татхрахмалпатока» приступило к возведению автоматизированной солодовни, что позволит производить 6 тыс. тонн сухого ячменного солода в год. В июне в районе открылся дилерский центр сельхозтехники «Ростсельмаш», в конце декабря запущено производство пластиковых окон, в скором времени достроят придорожную сервисную зону в Набережных Морквашах, а в Лесных Морквашах создадут индустриальный парк.

Благодаря 17 федеральным и республиканским программам район получил более 560 млн рублей — на эти средства, к примеру, были построены блочно-модульные ФАП и амбулатория, капитально отремонтированы три поселковых клуба, обновлена мебель и техника в Верхнеуслонской гимназии, установлена новая котельная в Нижнеуслонской школе, еще три школы получили новые автобусы, а в 16 населенных пунктах реконструировано уличное освещение. В новом году район планирует участие в 19 федеральных и республиканских программах с предполагаемой суммой инвестиций 620 млн рублей.

Шайхутдинов обратил внимание на улучшение экономических показателей района. Валовый территориальный продукт в 2021 году составил 22,5 млрд рублей (в 2020-м 20,9 млрд) с темпом роста в 107,7%, объем отгруженной продукции промышленного производства достиг 4,5 млрд рублей (было 2,8 млрд) с темпом роста 160,7%. Кроме того, вырос оборот МСП.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«В целом вопрос развития новых отраслей, малого и среднего предпринимательства остается для района актуальным, — сказал вице-премьер. — Безусловно этому будут способствовать развитие уже действующих производств и создание новых промышленных площадок».

Шайхутдинов отметил, что флагманом экономического роста района остается Иннополис. Здесь в целом работают около 500 компаний, создавшие более 5 тыс. рабочих мест. Выручка всех компаний за прошлый год составила около 40 млрд рублей, более 4,4 млрд налогов и сборов уплачены в бюджеты всех уровней. В целом в бюджет Верхнеуслонского района в 2021 году поступило налогов на сумму 230 млн рублей, 58% из которых внес Иннополис.