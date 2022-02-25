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Экономика
25 февраля 2022  22:30

Валовый территориальный продукт Спасского района составил 107%

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Валовый территориальный продукт Спасского района за 2021 год составил 6 900 млн рублей — это 107% к объему 2020 года. Об этом на отчетном заседании райсовета об итогах социально-экономического развития МО за 2021 год и задачах на 2022-й сказал глава района Фаргат Мухаметов. 

Доходная часть бюджета за 2021 год исполнена в объеме 809,6 млн рублей (116% к утвержденному плану), годовой план по сбору собственных закрепленных доходов был исполнен в сумме 249,8 млн рублей (рост 110%). 

При этом на мероприятии озвучили ряд проблем, требующих решения в будущем. Среди них — сокращение численности населения, высокий уровень смертности. В сфере сельского хозяйства наблюдается сокращение поголовья КРС и снижение производства молока и мяса. 

С докладами выступили замглавы района Сергей Тюнёв, глава Аграмаковского сельского поселения Румия Галяутдинова, директор ООО «Спасские Коммунальные сети» Александр Кривошеев. Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов дал оценку экономическому развитию района.

Также в заседании приняли участие депутат Госдумы РФ восьмого созыва Татьяна Ларионова, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

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