Валовый территориальный продукт Пестречинского района составил 16,4 млрд рублей

Объем валового территориального продукта по предварительным данным в целом по району увеличился по сравнению с 2020 годом на 2,2 % и составил 16 млрд 400 млн рублей — в 2020 году ВТП равнялся 16 млрд 044 млн рублей. Об итогах социально-экономического развития за 2021 год и задачах на 2022-й доложил глава муниципалитета Ильхам Кашапов.

«В структуре внутреннего территориального продукта основную долю занимает сельское хозяйство 29,8%, оптовая и розничная торговля — 22,3%, остальное приходится на промышленность и прочие работы и услуги», — уточнил спикер.

Кашапов отметил, что один из главных показателей — это объем инвестиций, он составил 16 млрд 617 млн рублей, что на 110 млн рублей больше, чем в 2020 году.

«Социально-экономическое развитие района в значительной степени связано с повышением эффективности малого и среднего бизнеса. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года показала рост на 3% и составила 1 471 единицу. Доля их продукции в общем объеме валового территориального продукта составила 37%, что на 0,2% больше по сравнению с 2020 годом. Оборот малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2020 год увеличился на 2%», — доложил глава района.

Количество самозанятых граждан в Пестречинском районе выросло в два раза и сегодня их уже 2 930 человек. В 2021 году 30 самозанятых заключили социальные контракты на осуществление предпринимательской деятельности с органом социальной защиты и получили субсидии в размере 75 тыс. рублей на каждого.

Так, Кашапов привел пример, что самозанятый Фанис Галимов из деревни Куюки воспользовался субсидией для приобретения коптильни. Жительница села Конь Савия Шарипова, купила корову и занимается реализацией молочной продукции. А Дмитрий Ишимов, проживающий в Пестрецах, приобрел сварочный аппарат и компрессор для покраски машин.

Благодаря субсидиям на открытие собственного дела в рамках государственной программы поддержки малого предпринимательства через центр занятости населения, в районе открыт кондитерский магазин в селе Пестрецы, школа английского языка в ЖК «Усадьба Царево».

«Малое и среднее предпринимательство должно играть более существенную роль в экономике нашего района. Для этого еженедельно по четвергам мною лично проводятся встречи с предпринимателями по вопросу поддержки и сопровождению реализации перспективных бизнес-проектов. Сегодня в работе более 100 проектов», — отметил глава Пестречинского района РТ.