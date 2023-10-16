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Валовой региональный продукт Татарстана ожидается на уровне 3,9 трлн рублей
В Татарстане валовой региональный продукт (ВРП) в этом году составит около 4 трлн рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.
«С учетом прогнозов предприятий, реализуемых проектов, федеральных и республиканских мер поддержки, ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве в связи с неблагоприятными погодными условиями, валовой региональный продукт на 2023 год оценивается на уровне 3,9 трлн рублей», – рассказал спикер.
Валовой региональный продукт в 2024 году прогнозируется на уровне 102,2%, в 2025-м – 104,4%, в 2026-м – 102,3%, отметил Пелевин.
Он добавил, что индекс промышленного производства в следующем году оценивается в 102,5%, в 2025-м – 104,1%, в 2026-м – 101,7%.
«В 2024 году, с учетом низкой базы этого года, производство сельскохозяйственной продукции, по прогнозу, составит 110,7% в сопоставимых ценах, в 2025 и 2026-м годах – 101,9%», – подчеркнул первый замминистра экономики.
Объем инвестиций в основной капитал в этом году оценивается почти в 960 млрд рублей.
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