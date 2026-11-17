Еще неделю назад «Ак Барс» не выглядел топом даже на Востоке, но после возвращения Ильи Сафонова и подписания 37-летнего Евгения Дадонова, расклады меняются. Попытка Марата Валиуллина спасти сезон громкими именами или дорогая расплата за потери летнего межсезонья? ТИ-Спорт разбирается, на что рассчитывает клуб и чем рискует.





Фото сгенерировано ИИ

Звезда с большим прошлым. Но что осталось от прежнего Дадонова?

В послужном списке Евгения Дадонова есть практически все, что может впечатлить казанского болельщика. Двенадцать сезонов в НХЛ, шесть клубов за океаном, 696 матчей и 384 набранных очка. В КХЛ же за его плечами 382 игры, 300 баллов и два Кубка Гагарина, завоеванных в составе питерского СКА. В Петербурге форвард был частью одной из самых ярких атакующих связок лиги вместе с Вадимом Шипачёвым и Никитой Гусевым, выдавая огня как под руководством Вячеслава Быкова, так и Олега Знарка. В чемпионском сезоне-2016/17 Дадонов набрал 66 очков в регулярном чемпионате, а в плей-офф добавил еще 19.

Дадонов действительно умел делать разницу на льду. В сезоне-2018/19 в составе «Пантерс» он набрал 70 очков в НХЛ, а еще два года назад, выступая за «Даллас», записал на свой счет 40 баллов в 80 матчах. То есть даже в зрелом хоккейном возрасте Евгений оставался вполне конкурентоспособным на уровне сильнейшей лиги мира.

Однако последняя глава его североамериканской карьеры получилась смазанной. В «Нью-Джерси» Дадонов провел всего 24 матча, набрав 1 (1+0) очко. Но здесь есть важная оговорка: сезон форварду испортили травмы обеих кистей.

«Конечно, когда вы ломаете обе кисти, то тяжело найти свою игру, влиться в команду и получить постоянное место в составе. Сезон начался с травмы, и всё кувырком пошло», - объяснял почему россиянину не удалось закрепиться в составе «дьяволов» помощник главного тренера «Дэвилз» на тот момент Сергей Брылин.

По идее, списывать Дадонова из-за последней статистики будет бы несправедливо. Но и закрывать глаза на возраст и «больничную историю» тоже нельзя. К моменту окончания нового соглашения с «Ак Барсом» форварду исполнится 40 лет. Контракт рассчитан до 31 мая 2029 года, и это четкая ставка на хоккеиста, чья физическая готовность уже сейчас вызывает вопросы. Достаточно вспомнить, как заканчивал Данис Зарипов, который тоже старался дотянуть до 40 на льду.

Еще больше опасений, что такой сценарий реализуется придает и последний неудачный опыт с Кевином Хейсом. Американец тоже приехал в Казань с внушительным резюме, 12 сезонами в НХЛ и ожиданиями, что станет одним из лидеров атаки. Но провел за «Ак Барс» всего пять матчей, не набрал очков и завершил карьеру. Сам Хейс признал, что организм больше не позволял ему играть на привычном уровне..

Фото: сгенерировано ИИ

Понятно, что Дадонов — не Хейс. Он россиянин, хорошо знает КХЛ, дважды выигрывал Кубок Гагарина и приезжает не после долгого перерыва, а из НХЛ. Но в Казани теперь есть основания «дуть на воду, обжегшись на молоке». Имя и послужной список — это одно, а способность выдерживать интенсивность чемпионата на протяжении нескольких месяцев — совсем другое.

Сафонов и Дадонов могут перекроить нападение «Ак Барса»

На фоне возвращения Илья Сафонова, еще одно громкое приобретение из-за океана уже серьезно меняет расклады. Еще неделю недель назад «Ак Барс» выглядел командой, которой катастрофически не хватает глубины и качества в атаке, теперь же казанцы получает сразу два серьезных актива, которые могут добавить качества и центральной оси, и в креативе в атаке.

Начнем с Сафонова. Его возвращение особенно важно потому, что это центральный нападающий, причем игрок, уже знакомый и с требованиями Анвара Гатиятулина, и с казанской системой. Илья – далеко не самый яркий хоккеист: его ценность в другом. Он способен выигрывать вбрасывания, вести борьбу на пятаке, создавать трафик перед воротами, подбирать шайбы и освобождать пространство для партнеров. В прошлом сезоне Сафонов был одним из тех, кто обеспечивал команде необходимый объем работы в атаке. После его отъезда в Северную Америку «Ак Барс» потерял не только конкретного исполнителя, но и важный элемент баланса.

Очевидно, что Илья пойдет в центр одного из двух ведущих звеньев. Дадонова же не стоит рассматривать как универсальное решение всех проблем нападения. Главная ценность Дадонова заключается в движении без шайбы, умении открываться под передачу и завершать атаки. Он не тот хоккеист, которому обязательно нужно отдавать шайбу на каждом владении, чтобы тот организовал атаку с нуля. Напротив, Дадонову важно подобрать партнеров, способных доставлять шайбу в опасные зоны, и центра, который будет обеспечивать ему пространство и подстраховку.

Самый очевидный вариант — попробовать его в сочетании с Александром Хмелевским. У последнего есть атакующая агрессия, умение обострять и брать игру на себя. Дадонов в такой тройке мог бы стать дополнительной опцией для завершения: открываться на свободном фланге, находить зоны между защитниками, подключаться вторым темпом и использовать моменты, которые создает Саша. При наличии подходящего центра это потенциально очень опасная связка. Но здесь есть риск: если собрать в одном звене сразу несколько игроков, привыкших к атакующей свободе, можно потерять баланс и ослабить команду без шайбы.

Другой вариант — не объединять двух самых статусных новичков в одну тройку, а распределить их по разным сочетаниям. Сафонов получит роль центра, который должен будет обеспечивать структуру и борьбу, а Дадонов становится усилением атакующего звена. Такой подход выглядит даже более рациональным: вместо одной звездной тройки тренер получает две линии с разными функциями.

Наконец, Дадонов точно брался под усиление большинства. Его опыт НХЛ и умение находить свободное пространство перед воротами или в круге вбрасывания дают тренерскому штабу дополнительный вариант при розыгрыше лишнего. Если Евгений сохранил бросок после тяжелой травмы рук, и способность быстро принимать решения, он способен усилить не только конкретное звено, но и специальную бригаду, от которой в матчах с равными соперниками часто зависит результат.

Марат Валиуллин же подчеркивает, что клуб рассчитывает получить от форварда не только статистику:

«Мы рады вернуть в КХЛ знакового хоккеиста такого уровня. Дадонов знает, как побеждать, хорошо знаком тренерскому штабу и подходит нам по личным качествам. С его приходом укрепляем группу лидеров и даем нашим молодым игрокам пример профессионализма».

Валиуллин снова переворачивает доску. Но за чей счет?

После двух подписаний, невольно возникает простая аналогия с прошлым сезоном. Прошлой осенью «Ак Барс» уже проходил через подобный сценарий, когда казанцы сначала очень сильно отстали в трансферной гонке летом, а в сентябре выдали катастрофический старт. К октябрю Марат Валиуллин решился на масштабные кадровые ходы: сначала был вынужден чуть ли не на клубном самолете везти в Казань Александра Хмелевского, выложив Уфе 230 миллионов рублей, затем уже зимой усилил команду Нэйтаном Тоддом, а тренерский штаб в октябре пополнил Константин Шафранов. В результате команда, которая ужасно начинала чемпионат, добралась до финала Кубка Гагарина.

Теперь менеджмент будто пытается повторить этот трюк. Правда, на этот раз необходимость принимать экстренные меры стала еще острее. Летнее межсезонье получилось для казанцев откровенно непростым: клуб потерял Сафонова, Тодда, Александра Барабанова, Дмитрия Яшкина и нескольких защитников. Полноценной замены многим из них найти не удалось. Сам Валиуллин еще в августе довольно откровенно обозначил проблему: «Была задача сохранить костяк и точечно усилиться. Не удалось…»

Позднее генеральный менеджер объяснял, что работа на трансферном рынке продолжается и клуб рассчитывает использовать время до закрытия окна. По сути, «Ак Барсу» приходится собирать команду заново уже по ходу сезона.

А результаты пока не соответствуют амбициям. Перед матчем с «Динамо» казанцы находились на девятом месте Восточной конференции: 28 очков после 28 матчей — и положение за пределами зоны плей-офф. Возвращение Сафонова и подписание Дадонова должны помочь исправить ситуацию, но и цена таких решений тоже имеет значение.

Зарплата Ильи Сафонова – 30 миллионов в этом сезоне, и по 70 – в двух следующих. Как утверждает Дмитрий Ерыкалов, зарплата Евгения Дадонова составит 50 млн рублей в нынешнем сезоне и по 80 млн в двух следующих. Если эти цифры верны, общая сумма соглашения Дадонова приблизится к 210 млн рублей, у Ильи – 170 миллионов. Официально клуб финансовые условия не раскрывал, однако даже без них очевидно: «Ак Барс» берет на себя обязательства перед 37-летним хоккеистом на три сезона. Причем наиболее дорогими станут последние годы контракта, когда возраст форварда уже приблизится к сорока.

Это и есть главная дилемма нынешней трансферной кампании. С одной стороны, Дадонов — хоккеист с колоссальным опытом, победным багажом и понятным уровнем мастерства. С другой — клуб вынужден платить серьезные деньги за игрока, чья физическая готовность и способность выдерживать длинный сезон пока не гарантированы.

Уж не создал ли прошлогодний успех опасную иллюзию, будто сезон можно начинать с недоработанным составом, а затем в любой момент достать из рукава пару громких фамилий?

В прошлом году Валиуллин действительно удачно перевернул шахматную доску. Но тогда дорогие приобретения стали частью целого комплекса изменений, который привел команду к финалу. Теперь ставки выше. Сафонов и Дадонов способны заметно изменить «Ак Барс», вернуть ему глубину и атакующую мощь. Но смогут ли они превратить казанцев из середняка Востока в претендента на Кубок Гагарина? И не придется ли клубу слишком дорого заплатить за исправление ошибок, допущенных еще летом?