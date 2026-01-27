Валиуллин рассказал, мог ли «Ак Барс» подписать кого-то из игроков «Барыса» в дедлайн

Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, мог ли казанский клуб подписать кого-то из игроков «Барыса» в дедлайн обменов в КХЛ.

«Раньше у клубов, которые не попадали в плей-офф, была политика обмена и продажи игроков с выгодой на следующий сезон – брали молодых, развивали, но сейчас такого нет. Лига подровнялась, команды стараются уйти с последней строчки, руководство ставит задачи бороться до конца. С «Барысом» мы общались, фигурировали некоторые фамилии, но они сразу сказали, что намерены бороться этим составом, и никаких движений не будет», – цитирует Валиуллина корреспондент «ТИ-Спорта».

В последний день дедлайна обменов в КХЛ «Ак Барс» приобрел у «Спартака» нападающего Нэйтана Тодда, взамен отдав форварда Брэндона Биро и защитника Артемия Князева.