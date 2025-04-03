Валиуллин: Отношения Ассамблей народов РТ и Казахстана – пример для других стран

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Взаимоотношения Ассамблеи народов Татарстана и Ассамблеи народа Казахстана – пример для других государств. Об этом заявил руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин на круглом столе, посвященном 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.

«История взаимоотношений ассамблей связана с плодотворным и конструктивным сотрудничеством, основанным на общности целей и стремлений к укреплению межнационального мира и согласия. Этот опыт является ценным примером для других регионов и стран, которые стремятся к гармонизации межэтнических отношений и сохранению культурного многообразия», – сказал он.

Валиуллин отметил, что в состав Ассамблеи народов Татарстана входит 269 региональных и местных национальных общественных объединений. Они представляют интересы представителей 39 национальностей.

«Среди них уникальное место в единой татарстанской семье занимают и казахи – талантливые, активные и трудолюбивые люди. В Татарстане, согласно переписи населения 2020 года, проживают более 2,5 тыс. этнических казахов. У каждого своя история, свой жизненный путь», – подчеркнул он.

По словам Валиуллина, Национально-культурная автономия казахов – одна из старейших организаций Ассамблеи народов РТ.

«Активно ведет работу молодежное крыло автономии казахов. Благодаря им мы проводим огромное количество мероприятий», – заключил он.