Валиуллин объяснил, чем Калинюк и Биро помогут «Ак Барсу»

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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание казанской командой защитника Уайатта Калинюка и нападающего Брэндона Биро.

«Мы понимали необходимость обновления защитной линии в межсезонье и считаем, что Калинюк нас усилит. Это двусторонний защитник, габаритный, но с отличным катанием, он умеет правильно играть и в обороне, и в атаке, способен выходить в спецбригадах. Парень с хорошим образованием и профессиональным отношением к делу, в отличном возрасте, при этом имеет опыт игры в НХЛ. Уайатт даст нашей команде нужную вариативность и равные пары защитников.

Биро – универсальный центральный нападающий, который может выходить и на краю, обученный играть и в большинстве, и в меньшинстве. Он умеет создавать моменты для партнёров, работать на пятаке и у бортов, а его быстрое катание хорошо подходит под рисунок игры команды. Рассчитываем на Брэндона как на форварда для топ-6 и спецбригад», – передает слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, Уайатт Калинюк в прошлом сезоне выступал в Финской хоккейной лиге и набрал 36 (7+29) очков в 66 матчах. Также защитник сыграл 201 матч в АХЛ и набрал 78 (19+59) очков. Также в его активе 26 игр в НХЛ, в которых он набрал 9 (4+5) очков.

Брэндон Биро за пять сезонов в АХЛ принял участие в 247 матчах, в которых набрал 183 (56+127) очка. Также на его счету 6 игр и 2 заброшенные шайбы в НХЛ.

«Ак Барс» финишировал пятым в таблице Восточной конференции КХЛ в сезоне 2024/25. В первом раунде подопечные Анвара Гатиятулина победили «Автомобилист» (4-3), а во втором уступили московскому «Динамо» (4-2).