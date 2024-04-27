Валиуллин: Национально-культурные автономии РТ на постоянной основе помогают бойцам СВО

Национально-культурные объединения Татарстана на постоянной основе оказывают поддержку жителям новых регионов России и участникам специальной военной операции. Об этом заявил руководитель исполкома и заместитель председателя Совета Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ.

«Помимо основной деятельности национально-культурные объединения по собственной инициативе участвуют в благотворительной работе, оказывают безвозмездную помощь нуждающимся», — сказал спикер.

По словам Валиуллина, с начала спецоперации национально-культурные объединения Татарстана одними из первых начали сбор гуманитарной помощи и работу с беженцами. «Сейчас поддержка продолжается, их представители плетут сети, готовят сухпайки, аптечки», — добавил он.

На данный момент в состав Ассамблеи народов Татарстана входит 255 национально-культурных организаций, которые представляют 39 национальностей. В городах и районах республики функционируют два филиала и 38 представительств ассамблеи.