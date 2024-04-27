Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Валиуллин: Национально-культурные автономии РТ на постоянной основе помогают бойцам СВО
Национально-культурные объединения Татарстана на постоянной основе оказывают поддержку жителям новых регионов России и участникам специальной военной операции. Об этом заявил руководитель исполкома и заместитель председателя Совета Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ.
«Помимо основной деятельности национально-культурные объединения по собственной инициативе участвуют в благотворительной работе, оказывают безвозмездную помощь нуждающимся», — сказал спикер.
По словам Валиуллина, с начала спецоперации национально-культурные объединения Татарстана одними из первых начали сбор гуманитарной помощи и работу с беженцами. «Сейчас поддержка продолжается, их представители плетут сети, готовят сухпайки, аптечки», — добавил он.
На данный момент в состав Ассамблеи народов Татарстана входит 255 национально-культурных организаций, которые представляют 39 национальностей. В городах и районах республики функционируют два филиала и 38 представительств ассамблеи.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»