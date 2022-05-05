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Ру Тат
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Происшествия
5 мая 2022  17:11
Павел Климчак

Валит как из мешка: На видео сняли майский снегопад в Челнах

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Сегодня после обеда в Набережных Челнах повалил снегопад, местные жители начали снимать происходящее на видео. На кадрах ролика видно, что снег на улицах города падает в больших количествах.

Кроме того, аналогичную погодную «аномалию» сняли на видео и на подъезде к Челнам. Снег уже плотно осел на земле вокруг дороги.

Сегодня «Татар-информ» уже сообщал о том, что в соседней Марий Эл выпал снег. Местные жители начали выкладывать фото и видео с сугробами в соцсетях.

#Набережные Челны #снегопад
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