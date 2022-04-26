Valio продаст российское производство компании «Велком»

Финская Valio, производящая молочные продукты, продаст российское производство компании «Велком», так как собирается покинуть российский рынок. Об этом говорится в официальном заявлении финского концерна.

«Valio Group продает бизнес [в России] группе компаний „Велком“. Транзакция будет произведена немедленно», — сказано в тексте. Сумма, вырученная от продажи, не называется.

Отмечается, что после завершения сделки деятельность Valio в России будет считатся прекращенной, но бренд все еще будет встречаться в российских магазинах, пока не закончится материал для упаковки с соответствующей маркировкой и не истечет срок годности продуктов.

Напомним, ряд зарубежных компаний заявил о приостановке деятельности в России после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций Запада. О проведении спецоперации 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.