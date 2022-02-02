Валиева заработала за сезон 61,3 тысячи долларов

Российские фигуристы суммарно заработали около 635 тысяч долларов (48,5 млн рублей) призовых за выступления на международных соревнованиях в текущем сезоне, подсчитали в Metaratings.

По данным издания, наибольший доход – у уроженки Казани Камилы Валиевой, которая заработала 61,3 тысячи долларов (около 4,7 млн рублей). Следом за ней идут Анна Щербакова (52 тысячи долларов), спортивная пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов (по 35,7 тысяч долларов) и танцевальный дуэт Виктория Синицына – Никита Кацалапов (по 33,7 тысяч долларов).

Сейчас фигуристы находятся на Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля. За победу на Играх они смогут получить от Министерства спорта России по 4 млн рублей за золото, 2,5 млн – за серебро и 1,7 млн – за бронзу.