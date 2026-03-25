news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
25 марта 2026 14:21

Валиева, Загитова, Трусова и Гуменник выступят на «Русском вызове»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов», который пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге. В списке значатся ведущие фигуристы страны, включая олимпийских чемпионов и призеров.

В женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Алина Загитова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева и другие. В мужском — Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Матвей Ветлугин.

В парном катании зрители увидят дуэты Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также Татьяну Волосожар и Максима Транькова, Алену Косторную и Георгия Куницу, Александру Трусову и Макара Игнатова.

В танцах на льду заявлены Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, Александра Степанова с Иваном Букиным, Василиса Кагановская с Максимом Некрасовым, а также Екатерина Миронова с Евгением Устенко.

Турнир шоу-программ соберет элиту российского фигурного катания и обещает стать ярким событием в преддверии завершения сезона.

#фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
