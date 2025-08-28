news_header_top
Валиева выступила с показательным номером на открытой выставке в Пекине - Видео

Фото: Мария Евтеева, fsrussia.ru

Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие на открытии выставки «Сделано в России», которая проходит в столице Китая – Пекине.

Валиева выступила с программой «Танцы на стёклах», который был впервые представлен в 2023 году. Видео было выложено в соцсетях. Это первое выступление 19-летней фигуристки в Пекине со времен Олимпийских игр-2022.

Выставка «Сделано в России» организована в торговом центре Solana Shopping Park при поддержке РФ и КНР с 28 по 30 августа 2025 г. Фестиваль проходит в преддверии официального визита президента России Владимира Путина в Китай. В нем принимает участие более 40 компаний из 26 регионов РФ.

