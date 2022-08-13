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Спорт
13 августа 2022  16:02
Cергей Гаврилов

Валиева выступила на Кубке Овечкина

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева образцово исполнила показательный номер под саундтрек к фильму «Аватар» перед стартом матча легенд в рамках Кубка Овечкина.

Во время проката уроженка Казани исполнила два тройных тулупа.

В матче легенд с участием юных спортсменов также примут участие Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов.

Свой Кубок звезда «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин проводит для детей с 2018 года, на этот раз его выиграли юные (2010 года рождения) игроки столичного ЦСКА, обыгравшие в финале земляков из «Спартака» (7:6). Принимали участие в детском турнире среди прочих 12 команд и ребята из казанского «Ак Барса». Турнир прошел в подмосковном Красногорске.

 

#Камила Валиева #фигурное катание #Александр Овечкин
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