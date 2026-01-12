news_header_top
Валиева восстанавливает четверной тулуп после дисквалификации

Фото: Владимир Васильев / ИА "Татар-информ"

Российская фигуристка Камила Валиева восстанавливает четверной тулуп. Об этом «РИА Новости Спорт» сообщил источник знакомый с ситуацией.

Отмечается, что 19-летняя спортсменка планирует восстановить тройной аксель. А также Валиева работает над постановкой новой программой совместно с несколькими специалистами.

Срок дисквалификации Камилы Валиевой закончился 25 декабря 2025 года. В октябре она приступила к тренировкам в академии Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

Ранее чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию сотрудничала с Этери Тутберидзе.

#Камила Валиева #фигурное катание #татьяна навка #этери тутберидзе
