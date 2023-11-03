Валиева станет одной из участниц этапа Гран-при России в Казани

В предварительный список участников четвертого этапа Гран-при России вошла фигуристка Камила Валиева. Об этом сообщает РИА «Новости». Напомним, спортивное мероприятие пройдет в Казани с 10 по 13 ноября.

Уточняется, что Валиева будет выступать в женском одиночном катании. Также в этой категории проявят мастерство Карима Аскарова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Рената Губашева, Ангелина Козырева, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Валерия Овчинникова, Полина Свириденко и Мария Талалайкина.

Другая категория — одиночное катание среди мужчин. Там свою программу покажут фигуристы: Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мухортов, Максим Петров, Иван Попов, Кирилл Сарновский, Григорий Федоров и другие спортсмены.

Еще одна категория — парное катании. Здесь выступят Карина Акопова с Никитой Рахманиным, Валерий Колесов в паре с Ясминой Кадыровой. Анастасия Мишина будет кататься с Александром Галлямовым, Анастасия Мухортова — с Дмитрием Евгеньевым, а Елизавета Осокина — с Артемом Грицаенко. Среди других участников: Таисия Собинина и Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева с Матвеем Янченковым, а также Майя Шегай в паре с Игорем Шамшуровым.