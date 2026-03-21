Валиева стала четвертой в короткой программе на Кубке Первого канала

Фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Победу в этом виде программы одержала трехкратная чемпионка России Аделия Петросян, сообщает РИА Новости.

Валиева выступала под кавер-версию песни «Утомленное солнце» в исполнении Гетерии. В прокате она попробовала выполнить четверной тулуп, разрешённый специальным регламентом турнира, но упала с него. По стандартным правилам такие прыжки в короткой программе запрещены.

Фигуристка чисто исполнила аксель в два с половиной оборота, а каскад из тройного лутца и тройного тулупа сделала с помаркой на приземлении. За своё выступление она получила 70,09 балла.

Лучший результат показала Аделия Петросян, набравшая 76,45 балла. Она также исполнила четверной тулуп, допустив недокрут в четверть оборота. Второе место заняла Софья Муравьева (70,89 балла), третье – Алиса Двоеглазова (70,22).

Для Валиевой это первое исполнение короткой программы на соревнованиях с декабря 2023 года. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал её на четыре года за допинговое нарушение. Срок отсчитывался с 25 декабря 2021 года. В конце октября прошлого года фигуристка возобновила тренировки в группе Светланы Соколовской, а в январе нынешнего года впервые после окончания дисквалификации выступила на чемпионате России по прыжкам.