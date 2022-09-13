Валиева, Щербакова и Трусова выступят в контрольных прокатах кандидатов в сборную России

Призеры зимних Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова примут участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России. Об этом сообщает «Первый канал».

Отмечается, что в список заявленных на участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России среди женщин вошли также Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина и Софья Акатьева.

У мужчин выступят Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

В прокатах пар заявлены Карина Акопова и Никита Рахманин; Александра Бойкова и Дмитрий Козловский; Анастасия Мишина и Александр Галлямов; Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Участниками прокатов в танцах на льду станут Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный; Виктория Синицина и Никита Кацалапов; Александра Степанова и Иван Букин; Ирина Хавронина и Дарио Чиризано; Елизавета Худайбердиева и Егор Базин; Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Стоит отметить, что контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию пройдут в Москве с 24 по 25 сентября.