Валиева, Щербакова и Трусова прошли тест на допинг от РУСАДА

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Камила Валиева и Анна Щербакова, а также Александра Трусова прошли тест на допинг в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС.

Всего в июле РУСАДА тестировало на допинг 12 фигуристов. Проверку также прошли Дарья Усачева, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Софья Акатьева, Дарио Чиризано, Денис Горелкин, Софья Леонтьева, Максим Некрасов и Елизавета Пасечник.

Напомним, что Камила Валиева родилась в Казани, где и начала заниматься фигурным катанием. Уже в шесть лет она переехала в Москву и начала работать с Этери Тутберидзе.

На счету казанской спортсменки победы на Олимпийских играх в Пекине, чемпионатах Европы и России.

После победы Валиевой в командном зачете Олимпиады всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о запрещенном препарате в крови юной чемпионки. Именно допинг-тест РУСАДА дал положительный результат.

Тем не менее, фигуристка была допущена до личных соревнований, в которых завоевала лишь четвертое место.