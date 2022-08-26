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Спорт
26 августа 2022  12:02
Артур Халилуллов

Валиева, Щербакова и Трусова прошли тест на допинг от РУСАДА

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Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Камила Валиева и Анна Щербакова, а также Александра Трусова прошли тест на допинг в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС.

Всего в июле РУСАДА тестировало на допинг 12 фигуристов. Проверку также прошли Дарья Усачева, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Софья Акатьева, Дарио Чиризано, Денис Горелкин, Софья Леонтьева, Максим Некрасов и Елизавета Пасечник.

Напомним, что Камила Валиева родилась в Казани, где и начала заниматься фигурным катанием. Уже в шесть лет она переехала в Москву и начала работать с Этери Тутберидзе.

На счету казанской спортсменки победы на Олимпийских играх в Пекине, чемпионатах Европы и России.

После победы Валиевой в командном зачете Олимпиады всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о запрещенном препарате в крови юной чемпионки. Именно допинг-тест РУСАДА дал положительный результат.

Тем не менее, фигуристка была допущена до личных соревнований, в которых завоевала лишь четвертое место.

#Камила Валиева #фигурное катание #александра трусова #Анна Щербакова #допинг
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