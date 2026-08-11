Валиева: «Сбор чемоданов — уже интересная вещь. Я скучала очень»

Фото: соцсети фигуристки

Чемпионка мира – 2020 среди юниоров, 20-летняя российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от возвращения в режим тренировочных сборов. В видео Первого канала она рассказала, что значит для нее первый за долгое время выездной сбор.

На вопрос о том, как проходит первый сбор за долгое время, Валиева ответила: «Как обычно, тяжело, интересно. Ну, обычный тренировочный процесс, в который нужно входить с головой и с пониманием, что делать».

Она призналась, что очень скучала по такой форме работы: «Да, есть, конечно же. Ну, я скучала очень. Я посчитала, прямо такие выездные сборы, чтобы уехать в другой город, у меня были около семи лет либо восьми лет назад. Поэтому сбор чемоданов – это уже было интересно, интересная вещь».

Валиева также добавила, что прекрасно осознает, ради чего все это делается: «Ну и понимание, конечно, ради чего, зачем, почему, есть. Чтобы под дождем бегать, конечно», – с улыбкой заключила фигуристка.