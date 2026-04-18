Валиева провела мастер-класс в Красноярске после возвращения в спорт

Фото: «Татар-информ» ​

Российская фигуристка Камила Валиева провела мастер-класс на «Кристалл-Арене» в Красноярске, сообщает «Спорт-Экспресс».

19-летняя спортсменка вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. С 25 декабря 2025 года она официально имеет право участвовать в соревнованиях после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Тогда же Валиева покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской.

В марте фигуристка приняла участие в Кубке Первого канала – 2026 в Санкт-Петербурге, где представила короткую программу и заняла четвертое место, допустив падение с четверного тулупа.