Камила Валиева провела мастер-класс в Альметьевске

В церемонии чествования победителей социальных инициатив «Энергия добра» в общественном центре «Альмет» благотворительного фонда компании «Татнефть» приняла участие олимпийская чемпионка Пекина, чемпионка мира среди юниоров, заслуженный мастер спорта России Камила Валиева.

В рамках визита в Альметьевск именитая фигуристка, уроженка Казани посетила центр хоккейной подготовки «Нефтяник», где занимаются воспитанники отделения фигурного катания хоккейного клуба «Нефтяник».

От имени компании «Татнефть» Валиеву тепло поприветствовал заместитель генерального директора, президент ХК «Нефтяник» Ринат Шафигуллин. Затем директор центра Альберт Шафиков провел для чемпионки экскурсию, после которой Камила вышла на лед и провела мастер-класс для альметьевских фигуристов.

По окончании мастер-класса в фойе состоялась фото- и автограф-сессия. Об этом сообщила пресс-служба «Нефтяника».