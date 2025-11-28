news_header_top
Валиева приступила к постановке новых программ, с которыми вернется на лед в декабре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уроженка Казани Камила Валиева приступила к работе над новыми программами, с которыми планирует вернуться в большой спорт. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, фигуристка была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации стартовал с 25 декабря 2021 года. Она получила право вернуться к официальным тренировкам с 25 октября 2025 года. После 25 декабря 2025 года фигуристка сможет участвовать в соревнованиях.

Осенью 2025 года стало известно, что Валиева прекратила сотрудничество со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе и после возобновления карьеры будет работать со Светланой Соколовской в школе Татьяны Навки.

Фигуристка приступила к тренировкам с 25 октября – именно с этого сроке ей было позволено возобновить занятия по условиям дисквалификации.

