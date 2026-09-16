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На главную ТИ-Спорт 16 сентября 2026 13:36

Валиева примет участие в контрольных прокатах сборной России

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Валиева примет участие в контрольных прокатах сборной России
Фото: телеграмм-канал фигуристки

Чемпионка мира среди юниоров и участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева выступит на контрольных прокатах сборной России.

«Всем привет! Как ваши дела? Как ваше настроение, как проходит ваша среда? Мы уже готовимся к контрольным прокатам», — рассказала Валиева в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».

Контрольные прокаты пройдут 19 и 20 сентября 2026 года в Москве.

Напомним, в начале сентября 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал ранее выданный нейтральный статус Камилы Валиевой и ряда других российских фигуристов.

После этого спортсмены подали апелляцию в ISU на отзыв нейтрального статуса, которая была отклонена организацией.

#Камила Валиева
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