Валиева попытается получить нейтральный статус после возвращения к Тутберидзе

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Российская фигуристка Камила Валиева, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине и чемпионка Европы 2022 года, будет добиваться получения нейтрального статуса.

Это произойдет после ее возвращения в тренерскую группу Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Сегодня стало известно, что 20-летняя Валиева перешла от тренера Светланы Соколовской обратно к Этери Тутберидзе, группу которой она покинула в апреле 2025 года.

В сентябре 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Камилу нейтрального статуса — при его наличии российские фигуристы могут выступать на турнирах под эгидой организации в сезоне-2026/2027.

В октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что не получал от Валиевой апелляцию на решение ISU.