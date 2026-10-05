Валиева показала фото с шоу Каррильо в Мехико

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в соцсетях фотографии с шоу мексиканского фигуриста Донована Каррильо в Мехико.

Камила Валиева на шоу в Мексике Фото: соцсети фигуристки

От России в шоу участвовал и Марк Кондратюк. Ранее ISU присвоил Кондратюку и Валиевой нейтральный статус, однако в сентябре его отозвали из-за несоответствия спортсменов требованиям для участия в соревнованиях.

Каррильо заявлял, что пригласил фигуристов, чтобы дать им возможность выступить перед зарубежной публикой. Мероприятие прошло в Мехико 3 и 4 октября.