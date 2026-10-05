Валиева показала фото с шоу Каррильо в Мехико
Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в соцсетях фотографии с шоу мексиканского фигуриста Донована Каррильо в Мехико.
От России в шоу участвовал и Марк Кондратюк. Ранее ISU присвоил Кондратюку и Валиевой нейтральный статус, однако в сентябре его отозвали из-за несоответствия спортсменов требованиям для участия в соревнованиях.
Каррильо заявлял, что пригласил фигуристов, чтобы дать им возможность выступить перед зарубежной публикой. Мероприятие прошло в Мехико 3 и 4 октября.